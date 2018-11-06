Зачем болельщик приходит на стадион

В Беларуси начали действовать поправки в административное законодательство. Теперь за мелкое хулиганство, распитие спиртного, пропаганду нацистской символики болельщиков-нарушителей будут лишать права посещать спортивные соревнования на срок от трех месяцев до трех лет. Вопрос нашим российским читателям: как отучить от "неспортивного" поведения фанатов да и самих спортсменов, скандалы с которыми случаются все чаще?

Если хулиган не сможет ходить на стадион, то в оперном театре или музее вы его все равно не увидите... Фото: Михаил Синицын

Владислав Маланкин, болельщик "Енисея" со стажем, Красноярск:

- Считаю, что самый действенный способ воспитания фанатов-хулиганов - общественное осуждение из уст авторитетных людей. Кстати, за расистские выкрики, нацистскую символику, зажженные файеры, массовые драки уже наказывают очень жестко. Тут и большие штрафы, и игры при пустых трибунах.

С другой стороны, а нужно ли добиваться на матчах идеального порядка? Это же не театр. На футбол приходят, чтобы пошуметь, покричать, попеть песни..

Роланд Льянов, диктор ростовских стадионов:

- К запретительским мерам в отношении болельщиков у меня двоякое отношение. С одной стороны, все-таки предпочтительнее делать упор на предупреждение этой проблемы. Ведь хулиганство - как заразный вирус. Не пустим на матч болельщика Иванова, а пройдет Петров и будет также хулиганить, запретим завтра посещать матч Петрову - начнет безобразничать Сидоров… С другой стороны, конечно, зачинщиков хулиганских акций и злостных нарушителей порядка пускать на матч нельзя. Тем более что наметилась интересная тенденция: на стадионы стали приходить семьями. Значит, вопрос безопасности на стадионах сейчас более актуален.

Сергей Волков, журналист, Самара:

- Никаких законов не надо придумывать, все уже есть. Есть кодекс административных нарушений. Другое дело, что его нечасто применяют. Вот в Англии по-другому. Там болельщик вскочил с места на трибуне, ему предупреждение. Вскочил еще пару раз, удаляют с матча. У нас культура поведения на трибунах далека от идеальной. На старом самарском стадионе "Металлург" после матчей трибуны были по колено в шелухе от семечек. Это тоже показатель.

Виктория Дихорь, спортивной психолог, Екатеринбург:

- Фанаты - лакмусовая бумажка общества. Средний возраст футбольного болельщика 19 лет, поэтому им присущи максимализм, эмоциональная нестабильность, радикальность. Но и самоотверженность тоже - например, болельщики могут за пару часов очистить стадион от снега для проведения матча. Психологические особенности болельщика предполагают стремление слиться с толпой, найти единомышленников и стать частью чего-то большого и значимого. Поэтому задача общества - формирование культуры "боления".