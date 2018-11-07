Акула напала на серфера у северо-восточного побережья Австралии

Очередной случай нападения акулы на человека зарегистрирован в Австралии. Инцидент произошел у побережья города Баллина.

Пострадал 43-летний местный житель, который занимался серфингом. Полутораметровая акула схватила мужчину за ногу и сдернула с доски, пишет ТАСС со ссылкой на австралийский национальный канал SBS.

Несмотря на полученные травмы, серферу удалось отпугнуть акулу при помощи доски и выбраться на берег. Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное. Все городские пляжи Баллины закрыты для посещения. В Австралии акулы нападают на людей с завидной регулярностью. За последние два месяца это уже четвертый подобный случай.