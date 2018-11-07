Россиянин Андрей Рублев с победы стартовал на турнире NextGen Finals в Милане, в котором принимают участие восемь сильнейших игроков АТР-тура в возрасте до 21 года.

На групповом этапе Рублев обыграл американца Тейлора Фритца со счетом 4:2, 1:4, 3:4 (4:7), 4:3 (7:2), 4:2. Встреча продолжалась почти два часа.

Андрей подчеркнул, что необычные правила, когда матчи проводятся в 5-сетовом формате, но в сетах борьба ведется до четырех выигранных геймов, а при счете 3:3 играется тай-брейк, не дают расслабиться на корте.

- Ситуация может очень быстро поменяться. Если вы хотя бы на мгновение потеряете концентрацию, это может дорого обойтись, - цитирует Рублева сайт ATP. - Я уступал по сетам 1:2. Мне просто нужно было сосредоточиться и реализовать свои шансы. Я счастлив, что победил серьезного соперника.

Напомним, что в прошлом году Рублев дошел до финала, где проиграл Чхун Хену.