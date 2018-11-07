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07.11.2018 15:38
Рубрика: Культура

Ариану Гранде признали "Женщиной года" за песни и смелость

Текст: Александр Алексеев
Ежегодная награда "Женщина года" вручается главным музыкальным изданием мира Billboard. Но эксперты присудили это почетное звание певице не только за хиты. Но и за смелые и честные поступки.

"Она отстаивает свои убеждения на мировой сцене, которая не всегда относится гостеприимно к таким сильным женщинам. Она обладает мужеством, делает лучшую музыку в своей карьере и точно заслуживает звания "Женщина года!", - так  прокомментировал выбор экспертов вице-президент журнала Billboard Росс Скарано.

Уточнил он и то, что две песни из ее нового альбома Sweetener попадали на первые места хит-парада Billboard Top-100. Конкретно - God Is a Woman и No Tears Left To Cry.

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Впрочем, за год в хит-параде хватало певиц, попадавших на первую строчку. Та же Бейонсе или Cardi B. Но Ариану Гранде наградили не только за песни и этот чарующий, позитивный, модный по звуку и часто утешающий, дающий надежду своими текстами альбом. И конечно, не за то, что, меняя жизнь (после расставания с двумя женихами), Ариана Гранде стала теперь блондинкой, что ей очень идет. И не за дебют в мюзикле "Злая" на Бродвее.

Наградили эту хрупкую девушку ростом всего 153 сантиметра, в первую очередь, все-таки за силу характера, стойкость и добрые дела. Ведь этническая итальянка Ариана Гранде поддерживает движение против насилия в отношении темнокожего населения Америки.

Певица Ариана Гранде навестила пострадавших на ее концерте детей

А еще она выдержала тяжелейшее испытание, когда год назад именно во время ее концерта в Манчестере террористы взорвали бомбу: погибли 23 человека, а более 100 получили  травмы. Но Ариана Гранде преодолела страх, проявила силу воли и организовала благотворительный концерт One Love Manchester. В нем участвовали и Кэти Перри, и Coldplay.  Собрала во время него 23 миллиона долларов (по другим данным - девять) и отдала эти деньги семьям погибших и пострадавшим.

Вручение награды состоится на 13 ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке 6 декабря.

Не почивая на лаврах после вышедшего недавно альбома Sweetener, Ариана Гранде выпустила 3 ноября уже новый сингл Thank U, Next ("Спасибо тебе, а теперь следующий"). Возможно, столь говорящее название обращено к ее бывшему жениху Питу Дэвидсону. Причем, очень точно характер этой хрупкой, но сильной певицы отражает и то, что у нее дома живут семь собак. И все они взяты из приюта.

Культура Музыка Поп-музыка
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