Автором "Тотального диктанта-2019" стал журналист "РГ" Павел Басинский

Объявлен автор текста для "Тотального диктанта -2019". Им стал писатель и журналист "РГ" Павел Басинский. И, судя по всему, будущий диктант будет самым необычным из того, что когда-нибудь писали на площадках Тотального. Для диктовки Басинским написаны четыре "детективных" расследования самых известных, хрестоматийных сюжетов русской литературы. Это "Моцарт и Сальери" Пушкина, "Мертвые души" Гоголя, "На дне" Горького и история с "зеленой палочкой", на которой якобы старший брат Льва Толстого Николай написал "рецепт" человеческого счастья.

"Я предлагаю свои версии этих сюжетов, выступая как бы Порфирием Петровичем от русской литературы. Про Порфирия Петровича - это, конечно, шутка. Но расследования будут нешуточными, я подошел к этому делу очень серьезно и ответственно. Кто-то с моими выводами не согласится, но я старался быть хорошим "следователем", - пообещал Павел на пресс-конференции, разрядив обстановку напряженной интриги и тайны, которую создали организаторы Тотального диктанта.

Басинский поблагодарил их за совместный труд ("одно дело придумать сюжет, а другое - воплотить его в диктант, в текст, на котором проверяется грамотность") и объяснил, что четыре текста он писал для того, чтобы в разных часовых поясах народ ломал голову над разными орфограммами, и не было соблазна позвонить друзьям, скажем, во Владивосток и "проконсультироваться".

По мнению нашего коллеги, Тотальный диктант не просто удачная, но без всякого преувеличения великая идея:

"Один раз в год в один день сотни тысяч людей от Сахалина до Калининграда и от Архангельска до Крыма пишут один текст, проверяя свою грамотность. Грамотность - это ведь составляющая часть культуры. Таким образом сотни тысяч людей проверяют степень своей идентичности русской культуре. И тут важны не ошибки даже, они будут почти у всех, а сам факт вот этого единения людей во время написания диктанта".

По словам Басинского, он до сих пор испытывает сомнение и даже страх ("Так ли я написал, интересно ли это будет писать под диктовку такой огромной аудитории?"), но разве такие "мелочи" сравнятся с той честью, которую, считает Павел, ему предоставили.

"Мне говорили, что диктант писали даже космонавты. Это очень круто!" - заявил он.