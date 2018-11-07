Автором "Тотального диктанта-2019" стал журналист "РГ" Павел Басинский

Новости

ЦИК за 10 дней решит вопрос по новому главе Мособлизбиркома 12:48
Капремонт Керченского колледжа начнут в 2019 году 12:48
На Алтае полицейские изъяли крупную партию наркотиков 12:41
Ректор МГУ предложил изучать старославянский в школах 12:40
Патрушев не исключил слияния ИГИЛ и "Аль-Каиды" 12:40
Новый член ЦИК займется анализом законов 12:36
В Дагестане вынесен приговор расхитителям вещдоков 12:36
В английском лесу обнаружили нацистскую "летающую бомбу" 12:32
Китай показал первый в мире квантовый радар 12:29
Глава Минприроды озвучил сроки одобрения заявки РФ на расширение шельфа 12:27
Skoda рассекретила интерьер хэтчбека Scala 12:18
ЦИК закрыл вакансию в избиркоме Хакасии 12:08
В Кузбассе бизнесмена застрелили в подъезде дома 12:06
Собаковод из Новгорода заплатит 10 тысяч рублей за укушенный палец 12:05
У краснодарца за долги арестовали элитные авто на 44 млн рублей 11:58
В поместье президента США найден 6000-летний топор 11:53
Коммунарскую линию метро в Москве построят до конца 2023 года 11:51
На Урале запустили новый сервис для голосования по благоустройству 11:44
В Усолье-Сибирском введен режим ЧС из-за угрозы заражения химикатами 11:42
Медведев: Власти поддержат крупные компании в случае новых санкций 11:39
Видео: кот Гарфилд превратился в монстра из миров Кафки и Лавкрафта 11:35
После гибели шести человек под Тамбовом завели уголовное дело 11:32
В Магнитогорске появился бронзовый милиционер 11:30
Названы регионы с самым качественным отдыхом 11:29
Объявлена дата премьеры российского сериала о роботах 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
07.11.2018 11:40
Рубрика: Общество

Автором "Тотального диктанта-2019" стал журналист "РГ" Павел Басинский

Текст: Елена Новоселова

Объявлен автор текста для "Тотального диктанта-2019". Им стал писатель и журналист "РГ" Павел Басинский. И, судя по всему, будущий диктант будет самым необычным из того, что когда-нибудь писали на площадках Тотального. Для диктовки Басинским написаны четыре "детективных" расследования самых известных, хрестоматийных сюжетов русской литературы. Это "Моцарт и Сальери" Пушкина, "Мертвые души" Гоголя, "На дне" Горького и история с "зеленой палочкой", на которой якобы старший брат Льва Толстого Николай написал "рецепт" человеческого счастья.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"Я предлагаю свои версии этих сюжетов, выступая как бы Порфирием Петровичем от русской литературы. Про Порфирия Петровича - это, конечно, шутка. Но расследования будут нешуточными, я подошел к этому делу очень серьезно и ответственно. Кто-то с моими выводами не согласится, но я старался быть хорошим "следователем", - пообещал Павел на пресс-конференции, разрядив обстановку напряженной интриги и тайны, которую создали организаторы Тотального диктанта.

Басинский поблагодарил их за совместный труд ("одно дело придумать сюжет, а другое - воплотить его в диктант, в текст, на котором проверяется грамотность") и объяснил, что четыре текста он писал для того, чтобы в разных часовых поясах народ ломал голову над разными орфограммами, и не было соблазна позвонить друзьям, скажем, во Владивосток и "проконсультироваться".

Фото: Александр Корольков/ РГ
За звание столицы "Тотального диктанта" поборются 14 городов

По мнению нашего коллеги, Тотальный диктант не просто удачная, но без всякого преувеличения великая идея:

"Один раз в год в один день сотни тысяч людей от Сахалина до Калининграда и от Архангельска до Крыма пишут один текст, проверяя свою грамотность. Грамотность - это ведь составляющая часть культуры. Таким образом сотни тысяч людей проверяют степень своей идентичности русской культуре. И тут важны не ошибки даже, они будут почти у всех, а сам факт вот этого единения людей во время написания диктанта".

По словам Басинского, он до сих пор испытывает сомнение и даже страх ("Так ли я написал, интересно ли это будет писать под диктовку такой огромной аудитории?"), но разве такие "мелочи" сравнятся с той честью, которую, считает Павел, ему предоставили.

"Мне говорили, что диктант писали даже космонавты. Это очень круто!" - заявил он.

Общество Образование Акция "Тотальный диктант" Литература с Павлом Басинским
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

С-300 в Сирии привели в боевую готовность
Коллекторы возьмутся за долги за свет и газ
Названы регионы с самым качественным отдыхом
Российская ракета вывела на орбиту европейский метеоспутник
Лавров счел санкции США в отношении Ирана нелегитимными