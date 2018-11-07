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Рубрика: В мире

Пошли на сближение

Минск предложил Бишкеку открыть совместные предприятия для выхода на рынок Китая
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана №7712 (249)
Беларусь (РБ) и Киргизия готовятся расширить взаимовыгодные связи. Официальный Минск предложил горной республике открыть несколько совместных предприятий, продукция которых может быть востребована на рынках КНР и Казахстана. Перспективы сотрудничества представители двух стран обсудили на заседании межправительственной киргизско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшем в Бишкеке.

- Мы нашли то, что может помочь экономическому сближению наших стран, - утверждает министр сельского хозяйства и продовольствия РБ, сопредседатель комиссии Леонид Заяц. - В 2016 году было запущено совместное предприятие по сборке тракторов. А вот в сельском хозяйстве, кроме торговли, у нас нет практически ни одного совместного проекта. Тогда как реальная возможность расширить сотрудничество в этой сфере у нас есть, учитывая близкое расположение Киргизии к такому большому потребителю промышленных товаров и продуктов сельского хозяйства, как Китай.

Три крупных завода запустят с помощью России на юге Киргизии

Киргизская сторона не скрывает, что тоже настроена на сотрудничество и готова к созданию совместных предприятий по переработке молока, а также использованию опыта Беларуси в производстве продуктов питания. Только за последние десять лет в РБ построено и запущено более четырех тысяч новых молочно-товарных ферм и комплексов.

Совместные предприятия обе республики намерены создать не только с прицелом на производство молочной продукции. Киргизия и Беларусь, как утверждают чиновники, могут запустить производство семян люцерны и сборочные цеха, на которых будут выпускаться сельскохозяйственные машины. Не менее интересным может стать проект завода по переработке овечьей шерсти. Тем более что Киргизия располагает большими запасами этого сырья.

Министерство промышленности Беларуси, вместе с тем, предлагает Киргизии рассмотреть возможность создания предприятия по производству лифтов.

- Это бизнес, который связан не только с производством, но и с обслуживанием, - заявил зам-министра промышленности Белоруссии Александр Огородников. - Срок эксплуатации лифта составляет не менее 25-30 лет. В течение всего этого периода технику необходимо обслуживать. Производство лифтов подразумевает также создание сервисных служб и служб диспетчеров. Мы намерены привезти в Киргизию готовые бизнес-модели. Иными словами, можно не только сделать лифт, но и определенным образом 25 лет зарабатывать на его эксплуатации.

Справка "РГ"

По данным Национального статистического комитета КР, в 2017 году объем торговли Киргизии с Беларусью составил 91,7 миллиона долларов. В сравнении с 2016-м он увеличился на 91,4 процента. Основная часть товарооборота между странами приходится на импорт из РБ. Он оценивается в 83,1 миллиона долларов и в течение прошлого года вырос на 86 процентов. Экспорт, в свою очередь, составил всего 8,6 миллиона долларов и увеличился по сравнению с данными за 2016 год на 260 процентов.

В мире экс-СССР Киргизия
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