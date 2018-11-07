Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Канаде

Грузовой Boeing-747 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту канадского Галифакса. В результате инцидента травмы получили пять человек, сообщается в Twitter воздушной гавани.
Все пострадавшие - члены экипажа. Их доставили в больницу.
Самолет, принадлежащий авиакомпании Sky Lease Cargo, летел из Чикаго в Китай. А в Канаде Boeing совершил посадку, чтобы забрать груз.
В связи с инцидентом были отменены несколько авиарейсов. Представители аэропорта призывают пассажиров проверять статус своих рейсов. Управление транспортной безопасности взяло под контроль расследование произошедшего.
🇨🇦 | Cargo plane goes off runway on landing in Halifax, sending four crew to hospital https://t.co/qZKAx0OD6A pic.twitter.com/LQ1v5stPN0— Halifax News & Info (@haligonia) 7 ноября 2018 г.