Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Канаде

Грузовой Boeing-747 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту канадского Галифакса. В результате инцидента травмы получили пять человек, сообщается в Twitter воздушной гавани.

Все пострадавшие - члены экипажа. Их доставили в больницу.

Самолет, принадлежащий авиакомпании Sky Lease Cargo, летел из Чикаго в Китай. А в Канаде Boeing совершил посадку, чтобы забрать груз.

В связи с инцидентом были отменены несколько авиарейсов. Представители аэропорта призывают пассажиров проверять статус своих рейсов. Управление транспортной безопасности взяло под контроль расследование произошедшего.