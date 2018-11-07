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07.11.2018 11:28
Рубрика: Власть

Бортников рассказал об способах экспансии террористических групп

Текст: Иван Егоров

В Международном банке данных по противодействию терроризму в настоящий момент содержится информация о 104 террористических организациях, 40 тысячах лиц, более 14 тысяч анкет на иностранных боевиков-террористов, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

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Кроме того, по его словам, банк данных содержит информацию о тактике деятельности боевиков, различные аналитические материалы, в том числе по проблематике противодействия идеологии терроризма, а также 500 информационных сообщений о средствах террора.

Как отметил Бортников, на текущий момент к банку подключена 41 зарубежная спецслужба из 34 государств Европы, Азии и Африки, а также 6 специализированных структур международных организаций. В частности, речь идет об антитеррористических подразделениях ООН, СНГ, Интерпола и ШОС.

"Убежден, что подключение к ресурсам банка как можно большего количества абонентов, активное наполнение его новыми сведениями и использование имеющихся информационных массивов позволят нам сообща создать единое антитеррористическое информационное пространство", - обратился директор ФСБ к участникам международного совещания глав спецслужб.

Фото: Depositphotos.com
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Он также обратил внимание иностранных коллег на то, что в качестве главного "инструмента" для своей экспансии лидеры международных террористических организаций используют иностранных боевиков-террористов. По словам Бортникова, сейчас также отмечается рост масштабов возвращения по гуманитарным каналам из зон вооруженных конфликтов жен и вдов боевиков, в том числе с малолетними детьми. Не секрет, что эти женщины и даже дети используется главарями террористов в качестве вербовщиков, террористов-смертников, либо исполнителей терактов, а также связников.

Директор ФСБ обратил внимание коллег, что спецслужбами фиксируется перемещение боевиков под видом беженцев в страны Европы, Северную Африку и Юго-Восточную Азию. При этом, по его словам, территория Сирии продолжает использоваться террористами как центр управления членами сторонников ИГ (запрещена в РФ) и спящих ячеек во многих странах мира. Все они, как отметил Бортников, нацелены на автономную террористическую деятельность, совершенствование точечных атак и проведение "индивидуального джихада".

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ
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