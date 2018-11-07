Брэда Питта и Анджелину Джоли вызвали в суд

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались более двух лет назад - в сентябре 2016-го, но по-прежнему не разведены официально.

Все эти годы в СМИ не утихают спекуляции, что пара на самом-то деле до сих пор сохраняет огонек надежды на примирение, актеры любят друг друга, жить друг без друга нормально не в состоянии, так далее.

Но здравомыслящие наблюдатели охлаждают пыл романтиков и таблоидов. Всё дело исключительно в детях: супруги никак не могут определиться с правами на опеку над своими шестерыми детьми.

Джоли, полагающая Питта "опасным отцом", настаивает на единоличной. Питт, разумеется, с этим не согласен и предлагает совместную.

Теперь, сообщает USWeekly, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении издания документы, супругам предстоит встретиться в суде - первые слушания по вопросу опеки состоятся в Высшем суде Лос-Анджелеса 4 декабря.

Известно, что 54-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли главным судьей по делу выбрали Джона Оденкёрка, ранее исполнявшего эти функции временно. Он будет заниматься их делом до лета следующего года.

Считается, что роман Питта и Джоли завязался на съемках комедийного боевика "Мистер и миссис Смит" в 2005-м, что оба настоятельно отрицают, поскольку в тот момент Брэд еще был женат на актрисе Дженнифер Энистон.

Поженились Питт и Джоли в 2014-м во Франции.