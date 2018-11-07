Новости

Кэри Фукунага превратит фильм "Исследователи" в сериал 11:11
По сериалу "Во все тяжкие" снимут фильм 10:59
Умер актер из "Пиратов ХХ века" Геннадий Четвериков 06.11.2018
Умерла актриса "Моей прекрасной няни" и "Интернов" Наталья Корчагина 06.11.2018

Брэда Питта и Анджелину Джоли вызвали в суд

НОВОСТЬ07.11.2018, 15:15
Текст:   Олег Усков

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались более двух лет назад - в сентябре 2016-го, но по-прежнему не разведены официально.

Все эти годы в СМИ не утихают спекуляции, что пара на самом-то деле до сих пор сохраняет огонек надежды на примирение, актеры любят друг друга, жить друг без друга нормально не в состоянии, так далее.

Но здравомыслящие наблюдатели охлаждают пыл романтиков и таблоидов. Всё дело исключительно в детях: супруги никак не могут определиться с правами на опеку над своими шестерыми детьми.

Фото: kinopoisk.ru
СМИ: "Израильская любовь" Брэда Питта выходит замуж

Джоли, полагающая Питта "опасным отцом", настаивает на единоличной. Питт, разумеется, с этим не согласен и предлагает совместную.  

Теперь, сообщает USWeekly, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении издания документы, супругам предстоит встретиться в суде - первые слушания по вопросу опеки состоятся в Высшем суде Лос-Анджелеса 4 декабря.

Известно, что 54-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли главным судьей по делу выбрали Джона Оденкёрка, ранее исполнявшего эти функции временно. Он будет заниматься их делом до лета следующего года.

Считается, что роман Питта и Джоли завязался на съемках комедийного боевика "Мистер и миссис Смит" в 2005-м, что оба настоятельно отрицают, поскольку в тот момент Брэд еще был женат на актрисе Дженнифер Энистон.

Поженились Питт и Джоли в 2014-м во Франции.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рецензии

Новости

⧣ Голливуд
Вышел второй трейлер вестерна братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса" 06.11.2018
Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к польскому ребенку 03.11.2018
⧣ скандалы
Режиссера мелодрамы "Жизнь Адель" обвинили в домогательствах 06.11.2018
Актриса описала, как именно ее домогался 67-летний "капитан Барбосса" 31.10.2018
⧣ светская хроника
Видео: Шарлиз Терон снялась полностью обнаженной в роскошной рекламе 28.10.2018
Фото: дочь Джонни Деппа снялась голой в сессии с Памелой Андерсон 28.10.2018