Чем закончится схватка между учителями и учениками

В Оренбурге в эти дни бурно обсуждают поступок учителя физкультуры коррекционной школы-интерната № 3. Он прилюдно надел на голову третьеклассника плавки, забытые мальчиком в бассейне. Очевидцы рассказали об инциденте в соцсетях. Администрация школы поначалу сделала вид, что ничего не произошло. Но служебная проверка по­казала: произошедшее - не выдумка.

А кто защитит от оскорблений педагогов? По признанию самих учителей, травле подвергаются около 70 процентов из них. Фото: ТАСС

- Педагог признал, что повел себя некорректно, - говорит директор школы-интерната № 3 Татьяна Будникова. - Ребенок не пострадал: с ним поработал психолог, который установил, что травмы нет.

Главный фигурант - учитель с 27-летним стажем - рассказал, что прежде он был наставником в спортшколе. В интернате трудится всего год и пока не смог перестроиться на работу с особыми детьми. Мама мальчика тоже просила не раздувать скандал, мол, ребенок воспринял все как шутку. Но региональные чиновники решили не спускать дело на тормозах. Объявили выговоры и отстранили учителя от педагогической деятельности на время служебной проверки.

Похожая история произошла в Астраханской области. Там, правда, с педагогами поступили гораздо строже - все руководство Алтынжарской школы и учительница рисования с 33-летним стажем были уволены. И вот почему. На уроке рисования случился конфликт между учениками пятого и седьмого классов. Пятикласснику не хватило места за партами, и он рисовал, стоя у стены. 11-летний ребенок прижался к занавеске и случайно дернул ткань. Учительница подошла к нему и ударила. Со слов мальчика, затем педагог силой заставила его сесть под стол. К "травле" подключились другие ученики. Они стали обзывать мальчика и кидать в него обувь. Учительница их не остановила.

Мама обратилась в прокуратуру и заявила, что ее сын пережил стресс и даже начал заикаться. Он отказывается идти в школу.

- Мы считаем недопустимым любое некорректное отношение к учащимся и родителям со стороны учителей и руководства школ. Все эти случаи мы готовы пресекать максимально оперативно, - прокомментировал министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман.

Представитель УМВД по Астраханской области Артем Сладков пояснил: проводится проверка.

Но почему обидеть ученика нельзя, а публично обидеть учителя можно?

Другой случай произошел в Астрахани чуть раньше. Семиклассник показал родителям видео, на котором педагог "в воспитательных целях" угрожает ему судом и грубо требует стереть ролик. Причиной спора стало невыполнение домашнего задания по обществознанию. Педагог начал разговаривать на повышенных тонах. А школьник записал это на телефон. Учителю такое поведение не понравилось. Он пригрозил ребенку судом, а затем отвел его в учительскую, где конфликт продолжился.

Чем все закончилось? Директору школы внесли представление о недопущении подобного, а учитель и классный руководитель были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Почему школы из храмов знаний превращаются в поля битвы, где всегда есть нападающие и пострадавшие? Где искать защиту?

Другой взгляд

По данным одного из учительских интернет-порталов, травле со стороны учеников подвергаются почти 70 процентов педагогов! В опросе принимали участие 2800 учителей. А вот что пишут сами педагоги.

- "Я учитель с высшей категорией и стажем почти под 40 лет вчера ушла. Все, больше не хочу. Дети наглеют, хамят, администрация в лице директора обеспечивает материально свою бесконечную родню в школе. А учителя травят не только ученики, но и еще директор".

- "Прав и возможностей у учеников и их родителей предостаточно. Им все можно, а учитель ниже плинтуса всегда".

- "Родители плохо знают, как дети ведут себя в школе. Но, к большому сожалению, и родители, и дети под прикрытием своих родителей, а родители - под прикрытием органов управления образования очень "хорошо" знают свои права и часто переходят границы в своем невежестве и откровенном неуважении и хамстве по отношению к учителю".

Родители обычно на стороне ребенка, даже если он виноват. И это объяснимо. Фото: REUTERS

Комментарий

Татьяна Банщикова, сотрудник Института образования и социальных наук Северо-Кавказского федерального университета:

- Исследованием агрессии у педагогов мы занимаемся почти 20 лет. За это время готовность к агрессии выросла на 5 процентов. Сегодняшний школьник, в отличие от его учителей, живет в другом мире, пропитанном "виртуальной реальностью", с помощью которой можно сделать себя популярным и заработать деньги. Для этого не нужно хорошо учиться, выложи фото - получай лайки. Учитель, который шесть часов рядом, - вполне подходящая кандидатура для реализации жажды признания. Главное - спровоцировать, найти слабые места и надавить - вот и слава пришла!

Думаю, что последний случай именно про это. Педагог озабочен выполнением домашнего задания учеником. Если бы ему было все равно, знает ли семиклассник его предмет или нет, инцидент не состоялся бы. Это не оправдывает его разговора с учеником на повышенных тонах в присутствии всего класса. Но почему обидеть ученика нельзя, а публично обидеть учителя можно?

Исследования показали, что агрессивных педагогов можно условно разделить на две группы. Первую группу отличает повышенный фон тревожности, ожидание негативного отношения к себе, незащищенность - запускаются механизмы защиты, здесь агрессия рассматривается как инстинкт самосохранения и самореализации. Вторая группа характеризуется некритичностью к себе, неадекватно завышенной самооценкой.

Видимо, в первом случае (с учителем физкультуры) можно предположить, что учитель относится ко второй группе. Опыт 27 лет в работе с будущими чемпионами выработал стереотип доминантного поведения. А как воспитывать чемпионов, если не демонстрировать им уверенность на собственном примере? Кроме того, у учителя всегда есть негативный опыт неприятных разговоров с родителями по поводу потерянных детьми вещей. Опять же все это не оправдывает крик на малышей. Учителю необходимо знать возрастную психологию.

Непростой случай - с учителем рисования. Почему два класса на одном уроке? Малокомплектная сельская школа? Что значит "не хватило места"? Проблема в школе со стульями? 45 минут стоя? Оправданий для такого поведения учителя нет. Ребенок получил психологическую травму.

Дети всегда умели и умеют вывести из себя любого, особенно когда их много, но они не стали более жестокими и неуправляемыми, они живут в мире, где агрессия рассматривается как позитивное качество. Вспомните: "агрессивная реклама", "эпатажное поведение".

Многие учителя научились не реагировать на явные провокации, максимально отстраняться от детей, ограничиваясь простым преподаванием предмета. Но это не выход. Педагогу важно научиться называть, проговаривать свои чувства, чтобы этому научить детей.

Тем временем

50 тысяч за ожог

В Орле родители отсудили компенсацию за ошпаренного кипятком в детсаду ребенка.

Возмещение морального вреда в размере 50 тысяч рублей орловской семье заплатит частный Центр детского развития. Такое решение приняла региональная судебная коллегия по гражданским делам.

Как пояснили в пресс-службе облсуда, ЧП произошло 17 ноября прошлого года. Родители привели своего двухлетнего сына в частный центр, по сути, являющийся детсадом.

В классе музыки было устроено чаепитие в честь дня рождения одного из воспитанников. Мероприятие организовала педагог, поэтому руководство центра впоследствии пыталось переложить ответственность на нее.

Но суд этому не поверил. Выяснилось, что чаепития официально считались частью образовательного процесса и устраивались 1-2 раза в месяц. Пострадавший мальчик чай пить отказался. Несчастье произошло, когда дети стали расходиться по своим классам.

Педагог неосмотрительно поставила электрочайник на пианино. Последнее случайно задел пробегавший мимо ребенок. Чайник опрокинулся, и горячая вода попала на него. Помощь ему оказывали мамы, которые присутствовали в классе.

По их словам, в центре не оказалось даже аптечки с медикаментами. Ошпаренного ребенка в больницу доставил срочно вызванный на место ЧП отец. Врачи диагностировали у мальчика ожоги груди, живота и правой руки 1-2-й степени.

Родители потребовали компенсацию морального вреда в пользу малыша в размере 500 тысяч рублей и в пользу каждого из них - еще по 100 тысяч. К слову, суд первой инстанции в иске отказал, сославшись на то, что вина лежит на маме. Дескать, она же находилась в классе и должна была следить за ребенком.

Однако облсуд вынес новое решение. Он указал, что пунктом 3 статьи 1073 ГК РФ установлена презумпция виновности дошкольного учреждения за причинение вреда во время нахождения под ребенка под его надзором.

Кроме того, педагог грубо нарушила инструкцию, запрещающую наличие кипятка в комнате с детьми.

Подготовил Денис Передельский