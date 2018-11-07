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Рубрика: В мире

Четыре человека стали жертвами обрушения зданий в Марселе

В результате обрушения двух смежных ветхих зданий в центре французского города Марсель погибли четыре человека. Еще восемь человек пропали без вести. Они могут находиться под обломками.

После взрыва газа в смоленском доме обрушились балконы

Спасатели не исключают, что в момент обрушения одного из зданий, которое находилось в аварийном состоянии, в нем могли быть бездомные, передает AFP. По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, "шансов найти выживших в течение ближайших нескольких часов практически нет".

Большинство домов, расположенных на улице, где произошло ЧП, остаются без электричества. В поисково-спасательных работах участвуют 90 человек.

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