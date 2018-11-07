Что будет с рублем после выборов в США

По итогам выборов в Конгресс будет полностью переизбрана на двухлетний срок Палата представителей, треть Сената - на шестилетний срок.
Сейчас большинство в обеих палатах у представителей республиканской партии, к которой принадлежит и президент США Дональд Трамп. Базовым сценарием (именно он был заложен в текущие котировки рисковых активов, к которым относится и российский рубль) итогов выборов являлся контроль республиканцами только Сената, а демократами - Палаты представителей, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.
В этом случае реакция рынков может быть негативной, но краткосрочной - доллар получит импульс к укреплению, что вызовет снижение спроса на рисковые активы и валюты, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. По его мнению, преобладание демократов в обеих палатах Конгресса по итогам выборов может стать негативной историей и для рубля непосредственно, поскольку в этом случае вырастут риски усиления санкций против России.
5 ноября США ввели санкции против Ирана, но это не оказало никакого давления на рынок нефти, стоимость барреля не показывает роста, а значит, не сможет оказать дополнительную поддержку рублю, подчеркивает начальник управления разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков. По его мнению, наиболее вероятный сценарий для российской валюты на 7 ноября - ослабление к доллару до 66,3-66,7 рублей.
По прогнозу Евстифеева, коридор колебаний на среду - 66-66,5 рубля за доллар. Впрочем, само по себе завершение выборов - позитив для России в любом случае, считает Нигматуллин.
"Дело в том, что в преддверии выборов партии активно разыгрывали "карту" российских санкций, радикально ужесточая свою риторику. Эти настроения при условии отсутствия новых негативных событий, связанных с РФ на глобальной арене, постепенно пойдут на спад", - говорит аналитик.
Нигматуллин не исключает и укрепления рубля в среду - до 65,6 за доллар.