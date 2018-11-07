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Рубрика: Общество

Далай-лама предложил изменить порядок поиска преемника

Текст: Константин Волков
Глава тибетских буддистов Далай-лама XIV Тензин Гьямцхо в интервью группе журналистов заявил, что намерен изменить многовековой порядок поиска преемника. Об этом 6 ноября сообщает японское Nikkei Asian Review.

По словам Далай-ламы, которому сейчас 83 года, его преемником может быть назначен не ребенок, как это практиковалось на протяжении последних более чем 600 лет, а "уважаемый лама (священник) или богослов". Также наследовать титул может молодой человек в возрасте около 20 лет. Для того, чтобы изменить традицию, теперь требуется согласие совета священнослужителей школы Гелгупа. Ожидается, что такой совет может собраться уже в конце ноября.

О намерении изменить порядок преемственности нынешний Далай-лама заявлял еще в 2007 году. По его словам, институт Далай-лам, которые на протяжении большей части второго тысячелетия (институт Далай-лам существует с 1391 года) совмещали функции духовного и светского лидера, исчерпал себя. Тогда же Тензин Гьямцхо предложил разработать систему выборов Далай-ламы наподобие той, по которой избирают Папу в Ватикане.

Фото: AP Photo/ Ashwini Bhatia
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Предполагается, что подбирать достойную кандидатуру станет совет, состоящий из авторитетных монахов и священников школы Гелгупа. Годом ранее Далай-лама заявил, что его преемника можно будет найти в Монголии, либо в северной Индии в гималайском регионе. Другой возможный вариант - нынешний Далай-лама сам назначит своего преемника.

Новый порядок выбора лидера тибетского буддизма может, с одной стороны, дать старт реформе религиозных институтов. С другой - это вызывает беспокойство Пекина, старающегося пресекать сепаратистские движения в Тибете, входящем в состав КНР в качестве автономного района с 1950 года. Резиденция Далай-ламы находится в Дхарамсале в Индии, там же размещается и правительство Тибета в изгнании.

Далай-лама считается реинкарнацией бодхисатвы сострадания Авалокитешвары. На протяжении веков его преемника начинали искать после смерти действующего лидера, хотя подготовка в виде чтения специальных мантр и проведения некоторых обрядов стартовала заранее. Покойного бальзамировали и сажали на трон и ожидали, пока его голова не повернется в ту или другую сторону. Кроме того, гадали на водах священного озера, где можно увидеть после соответствующих ритуалов название провинции Тибета, в которой надо искать наследника. После этого делегация священнослужителей отправлялась в указанном направлении. Найдя подходящие кандидатуры - обычно это дети в возрасте до трех лет, - перед ними раскладывали ряд предметов, в том числе и тех, что принадлежали предыдущему Далай-ламе. Если ребенок тянулся к этим предметам и говорил, что они принадлежат ему, считалось доказанным, что найденный мальчик - новая реинкарнация Авалокитешвары.

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Как писал в автобиографии нынешний Далай-лама, когда к нему в 1937 году пришла делегация монахов и показали несколько вещей, он сразу отобрал из них те, которыми пользовался его предшественник, и сказал: "Это мое". Кроме того, он назвал по именам членов делегации, а потом заговорил с ними на лхасском диалекте, который не мог знать.

Возведение на трон Далай-ламы XIV прошло 22 июня 1940 года в Лхасе.

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