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07.11.2018 19:29
Рубрика: Происшествия

Побег длиною в жизнь

Дезертиров отправляют в колонию даже спустя десятилетия
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии общего режима младшего сержанта Евгения Тюменцева.

Молодой человек - дезертир, то есть военнослужащий, "самовольно оставивший воинскую часть". Срок он получил небольшой - два года, но это как посчитать. Дело в том, что сержант сбежал из части еще в 2008 году. О его задержании и осуждении корреспонденту "РГ" рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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- Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Солнечногорскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 3419 младшему сержанту Тюменцеву, - объяснили в следственном ведомстве.

Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 338 Уголовного кодекса РФ "Дезертирство".

Что случилось десять лет назад в части, сам осужденный за давностью лет уже толком и не помнит. Судя по материалам дела 26 июля 2008 года Тюменцев, "тяготясь военной службой, самовольно оставил часть".

Очень может быть, что молодой человек думал, что о нем со временем забудут. Но в случае с дезертирами подобное просто невозможно.

Тюменцев, естественно, не мог вернуться домой, устроиться на работу или пойти учиться. Все легальное для него оказалось под запретом, так как по адресам родных его уже искали. Так за минутный порыв молодой человек обрек себя на десятилетие страха и беготни от каждого шороха.

В этом году получил срок - три года колонии - дезертир, сбежавший из армии аж 20 лет назад

Жил он на территории Московской области, где легче спрятаться, работал исключительно неофициально. Пока его не задержали в ходе обычной паспортной проверки.

Но десятилетие, выброшенное из жизни, - еще не предел. В этом году получил срок дезертир, сбежавший из армии 20 лет назад. В конце мая этого года Московский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к трем годам колонии за дезертирство, совершенное в 1995 году.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете.

Фото: Евгений Курсков/ТАСС
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- Московский городской военный суд признал военнослужащего войсковой части 69767 рядового Александра Кравченко виновным в совершении дезертирства - часть 1 статьи 338 УК РФ, и приговорил его к трем годам колонии общего режима, - заявили в СКР.

Этот бедолага сбежал из армии в сентябре 1995 года. Кравченко во время службы отправили на обследование в Московскую клиническую психиатрическую больницу N 1 имени Н.А. Алексеева.

Вот оттуда молодой человек и вырвался "на волю".

Потом были долгие годы скитаний. Родные, из самых близких, все знали. И их жизнь, как и у большинства родственников дезертиров, превратилась в плохой шпионский фильм. Кравченко задержали лишь в конце февраля этого года - спустя более 20 лет. Но если эти двое скрывались, образно говоря, между людей, то дезертир, сбежавший на Камчатке, 11 лет скрывался в землянке в лесу.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет
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