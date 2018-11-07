Диспетчер предотвратил крупную авиакатастрофу в аэропорту Тель-Авива

Два самолета чуть не столкнулись во вторник вечером в израильском аэропорту Бен-Гурион. Как сообщает Arutz Sheva, трагедию предотвратил бдительный диспетчер, вовремя заметивший опасность.

По данным Управлении аэропортов Израиля, около 19:00 по местному времени пассажирский лайнер Airbus A320 компании Easy Jet без разрешения выкатил на взлетно-посадочную полосу и начал набирать скорость в то время, как частный самолет Bombardier Challenger 350 заходил на посадку на пересекающую взлетный путь полосу. Еще один самолет готовился сесть на той же самой ВПП, где находился Airbus A320.

Лишь приказ диспетчера немедленно остановиться предотвратил катастрофу с многочисленными жертвами, отметили в управлении, высоко оценив профессионализм и внимательность операторов.

В настоящий момент ведется расследование обстоятельств инцидента.