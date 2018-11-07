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07.11.2018 14:13
Рубрика: В мире

Диспетчер предотвратил крупную авиакатастрофу в аэропорту Тель-Авива

Текст: Юрий Когалов
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Два самолета чуть не столкнулись во вторник вечером в израильском аэропорту Бен-Гурион. Как сообщает Arutz Sheva, трагедию предотвратил бдительный диспетчер, вовремя заметивший опасность.

Фото: YouTube
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По данным Управлении аэропортов Израиля, около 19:00 по местному времени пассажирский лайнер Airbus A320 компании Easy Jet без разрешения выкатил на взлетно-посадочную полосу и начал набирать скорость в то время, как частный самолет Bombardier Challenger 350 заходил на посадку на пересекающую взлетный путь полосу. Еще один самолет готовился сесть на той же самой ВПП, где находился Airbus A320.

Лишь приказ диспетчера немедленно остановиться предотвратил катастрофу с многочисленными жертвами, отметили в управлении, высоко оценив профессионализм и внимательность операторов.

В настоящий момент ведется расследование обстоятельств инцидента.

В мире Ближний Восток Израиль
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