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07.11.2018 20:02
Рубрика: Происшествия

Выше едешь, меньше сядешь

Для заключенных создают двухэтажные вагоны
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Министерство юстиции России сообщило, что правоохранительные органы разрабатывают меры по улучшению условий перевозки заключенных. Конвой должен работать по европейским стандартам, возить сидельцев надо не в тесноте и не в обиде. Поэтому в планах даже изготовление двухэтажных вагонов для перевозки заключенных.
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости

Об этом сообщается в недавно опубликованном докладе правительства России о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2017 год. Доклад был подготовлен министерством юстиции. Напомним: мониторинг правоприменения - это большой проект ведомства, в ходе которого изучается, как работают законы, какие есть правовые пробелы. Затем принимаются конкретные меры, чтобы исправить дело.

Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости
Минюст предложил запретить цензуру переписки адвокатов с заключенными

Одна из проблемных точек: перевозка заключенных. Как сообщает минюст, в Европейском суде по правам человека было рассмотрено несколько жалоб наших заключенных на условия конвоирования. Судьи из Страсбурга пришли к выводу, что места в поездах и автомобилях на каждого сидельца действительно выделено мало.

"Перевозка заявителей железнодорожным транспортом не обеспечивала необходимого пространства (заявители находились в купе-камере спецвагона площадью 3,1 кв. м в течение более 15 часов вместе с другими заключенными, которые, кроме того, курили). При этом в соответствии со стандартами Европейского комитета по предупреждению пыток купе для транспортировки заключенных площадью 3,5 кв. м не должны использоваться более чем для 6 человек", - говорится в материалах.

Россия учла решения ЕСПЧ. Минюст и МВД совместным приказом снизили максимальное количество осужденных, которые могут перевозиться в камерах специальных вагонов. "Уменьшена норма посадки в большую камеру спецвагона с 12 до 10 человек, в малую камеру - с 6 до 4 человек, что привело к увеличению нормы площади, приходящейся на одного осужденного в камерах специальных вагонов", - говорится в материалах.

В большое купе вагона для заключенных можно посадить не больше 10 человек, в маленькое - 4

Сейчас МВД России прорабатывается вопрос об улучшении условий конвоирования, в частности планируется снизить лимит в специальных автомобилях, чтобы людей на борт брали меньше, соответственно каждому доставалось больше места. Также прорабатывается вопрос изготовления двухэтажных "вагонзаков".

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст Тюремная реформа
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