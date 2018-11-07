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07.11.2018 13:23
Рубрика: Общество

Эксперты назвали самые экологически благополучные страны

Текст: Татьяна Владыкина
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Специалисты выяснили, в каких странах с экологией все в порядке.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Эксперты сайта Numbeo опросили жителей 70 европейских городов и представили ежегодный отчет Pollution Index 2018 Mid-Year, в котором главную позицию занимает степень загрязнения воздуха и воды, сообщает РИА Новости. Выяснилось, что самый чистый воздух в Финляндии. Чуть менее благополучными, но все же экологически чистыми в данном плане названы Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия.

Наша страна оказалась в середине длинного списка, в котором 102 пункта. Россия заняла 48-е место. Самым грязным городом назван Челябинск, следующий после него - Екатеринбург. Российская столица и Санкт-Петербург разделили 3 и 4 место в списке российских  городов с экологическими проблемами.

Наконец, совсем грустная ситуация с экологией оказалась в Монголии. Второе место среди экологически неблагополучных  стран занял Афганистан, и третье - Мьянма.

Общество Экология
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