Эксперты назвали самые экологически благополучные страны

Специалисты выяснили, в каких странах с экологией все в порядке.

Эксперты сайта Numbeo опросили жителей 70 европейских городов и представили ежегодный отчет Pollution Index 2018 Mid-Year, в котором главную позицию занимает степень загрязнения воздуха и воды, сообщает РИА Новости. Выяснилось, что самый чистый воздух в Финляндии. Чуть менее благополучными, но все же экологически чистыми в данном плане названы Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия.

Наша страна оказалась в середине длинного списка, в котором 102 пункта. Россия заняла 48-е место. Самым грязным городом назван Челябинск, следующий после него - Екатеринбург. Российская столица и Санкт-Петербург разделили 3 и 4 место в списке российских городов с экологическими проблемами.

Наконец, совсем грустная ситуация с экологией оказалась в Монголии. Второе место среди экологически неблагополучных стран занял Афганистан, и третье - Мьянма.