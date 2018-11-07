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07.11.2018 18:07
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали, как выбирать спелую хурму

Поздняя осень - время созревания традиционного южного лакомства хурмы, богатой витаминами, микроэлементами, бета-каротинами. Насыщенный йодом, калием и магнием фрукт благотворно влияет на организм, тонизирует его, поддерживает иммунитет, повышает работоспособность, успокаивает нервы, укрепляет сердце и сосуды, но выбрать действительно спелую и полезную для организма хурму не так просто.

Фото: depositphotos.com
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"Хурма достаточно низкокалорийная, но при этом очень сытная ягода, - рассказала порталу "Вечерняя Москве" диетолог Анастасия Кудинова. - Можно побаловать себя хурмой в качестве десерта даже вечером".

По словам эксперт, содержащийся в хурме сахар не нанесет вреда фигуре, потому что в основном это глюкоза и фруктоза, а это хорошо усваивающиеся в организме моносахариды.

Фото: depositphotos.com
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"А вот настроение и гемоглобин ягода поднимет на "ура", - отметила Кудинова.

Важный момент при покупке хурмы - суметь выбрать спелый невяжущий плод. Здесь эксперты советуют обращать внимание на внешний вид фрукта. Хурма должна быть насыщенного ярко-оранжевого цвета, гладкая, блестящая, без дефектов и пятен. Кроме того, рекомендуется выбирать хурму с листьями, которые также являются индикатором зрелости. Они должны быть сухими, темно-коричневого цвета, а плод - мягким.

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