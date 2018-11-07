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07.11.2018 21:35
Рубрика: Экономика

Лучше брать сейчас

Эксперты советуют не тянуть с ипотекой до следующего года
Текст: Ольга Бухарова
Российская газета - Неделя №7714 (251)
На этой неделе два крупных банка-лидера на рынке ипотечного кредитования подняли ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта. Многих это насторожило и заставило задуматься: сейчас брать ипотеку или дождаться снижения ставок. Вот и моя сестра озадачилась вопросом: стоит ли подождать до следующего года. Она дважды поменяла съемное жилье и решила, наконец, взять новостройку в ипотеку.
Повышение ипотечной ставки банками на 0,5-1% не катастрофично. Фото: Photoxpress.ru Повышение ипотечной ставки банками на 0,5-1% не катастрофично. Фото: Photoxpress.ru
Повышение ипотечной ставки банками на 0,5-1% не катастрофично. Фото: Photoxpress.ru

В минстрое, куда я обратилась за советом, сразу сказали: "Если есть возможность, лучше не тянуть". Правда, аналитики Единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее - АИЖК) прогнозируют, что со следующего года стоит ждать снижения ставок по ипотеке. Успокаивают?

Фото: depositphotos.com
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- Ставки снизятся, но и цены могут вырасти, - рассказала руководитель пресс-службы ДОМ.РФ Юлия Казинец. - Если есть возможность и понравившийся объект, стоит постараться получить у застройщика максимально низкую ставку за счет партнерской программы, а со снижением процентной ставки просто реструктуризировать этот кредит.

Эксперты рынка также считают, что текущее повышение ипотечной ставки банками на 0,5-1% не катастрофично. Тем более когда кредит рассчитывается на долгие годы.

С начала этого года ипотека бьет рекорды. По данным Банка России, за 9 месяцев 2018 года банки выдали ипотечных кредитов более чем на два триллиона рублей. Это новый рекорд ипотечного рынка - за весь 2017 год было выдано столько же. Средняя ставка по ипотеке - 9,85 процента. В сентябре усилившаяся волатильность курса рубля и решение Банка России повысить ключевую ставку до 7,5 процента годовых привели к тому, что крупные банки сообщили о повышении ставки по ипотеке. Ожидается цепная реакция и других игроков на рынке ипотечного кредитования.

9,56 процента средняя ставка по ипотечным кредитам за девять месяцев 2018 года, по данным ДОМ.РФ

Если все-таки решились брать ипотеку сейчас, то подготовьтесь к дополнительным расходам. Как правило, среди обязательных документов для заемщика - страхование жизни и здоровья. Оно гарантирует, что страховая компания выплатит банку остаток долга по ипотеке, если с вами что-то случится.

Прямая речь
Фото: Минстрой России/Яркеев Михаил

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ

- Если будет ухудшаться макроэкономическая ситуация, в первую очередь это повлияет на процентную ставку по ипотеке. Достижение показателей по ипотеке возможно при условии устойчивого роста реальных доходов граждан, обеспечения высоких темпов экономического роста при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне не более 4 процентов.

С 1 января 2019-го планировали стартовать с ипотечной ставки 9,5 процента, но уже сейчас понятно, что потребуется корректировка. Однако ориентир 8 процентов годовых по ипотеке, обозначенный в майском указе президента, пока нет оснований пересматривать.

Между тем

Основной объем ипотечных заимствований в этом году пришелся на семь регионов: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую область, Татарстан, Башкортостан и Краснодарский край. Такие данные приводят аналитики компании "Талан". Реже всего берут ипотеку в Ингушетии.

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