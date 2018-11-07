Экспорт древесины из РФ в Китай могут ограничить

Россия может ограничить экспорт древесины в Китай. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Китай - это основной рынок, куда вывозится древесина", - сказал он и сообщил, что обсуждал этот вопрос (нелегального экспорта древесины - прим. "РГ") с китайским профильным министром.

"Я министру сказал одну простую вещь. Если мы в ближайшее время не наведем порядок, со стороны в том числе Китая, мы полностью закроем экспорт в Китай древесины. У него лицо его изменилось настолько, что я не ожидал, - рассказал Кобылкин. - Я не говорю, что это нужно сделать, но, возможно, на какой период придется так поступить".

При этом министр подчеркнул, что китайская сторона готова оказывать России помощь в борьбе с незаконными вырубками и вывозом леса на экспорт.

Обе страны взаимно заинтересованы в мероприятиях по лесовосстановлению и принятии мер противодействия незаконным поставкам древесины из России в Китай, позднее сообщили в Минприроды. "Обе стороны неоднократно подчеркивали, что необходимо навести порядок в данном направлении сотрудничества, чтобы не навредить сторонам - участницам законного экспорта и не доводить до ограничительных мер", - отметили в министерстве.