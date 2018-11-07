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07.11.2018 16:30
Рубрика: Экономика

Экспорт древесины из РФ в Китай могут ограничить

Текст: Елена Березина
Россия может ограничить экспорт древесины в Китай. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

"Китай - это основной рынок, куда вывозится древесина", - сказал он и сообщил, что обсуждал этот вопрос (нелегального экспорта древесины - прим. "РГ") с китайским профильным министром.

Фото: РИА Новости
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"Я министру сказал одну простую вещь. Если мы в ближайшее время не наведем порядок, со стороны в том числе Китая, мы полностью закроем экспорт в Китай древесины. У него лицо его изменилось настолько, что я не ожидал, - рассказал Кобылкин. - Я не говорю, что это нужно сделать, но, возможно, на какой период придется так поступить".

При этом министр подчеркнул, что китайская сторона готова оказывать России помощь в борьбе с незаконными вырубками и вывозом леса на экспорт.

Обе страны взаимно заинтересованы в мероприятиях по лесовосстановлению и принятии мер противодействия незаконным поставкам древесины из России в Китай, позднее сообщили в Минприроды. "Обе стороны неоднократно подчеркивали, что необходимо навести порядок в данном направлении сотрудничества, чтобы не навредить сторонам - участницам законного экспорта и не доводить до ограничительных мер", - отметили в министерстве.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Китая
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