Европарламент рассмотрит вопрос о снятии санкций с России

Европейский парламент рассмотрит вопрос о снятии санкций с России. Этот пункт в проект ежегодного доклада о реализации внешней политики ЕС внес депутат от Италии Марио Боргезио.

"ЕП считает, что в общих интересах ЕС и России укреплять отношения, соответствующие международному праву; считает также целесообразным снять санкции, наложенные на Россию, которые не достигают ничего, кроме экономического кризиса, который затрагивает экспортеров, и повышения нестабильности в сфере внешней политики и обороны", - приводит РИА Новости выдержку из документа.

Впрочем, в том же проекте есть и антироссийская поправка, внесенная депутатом Йоханнесом Корнелисом ван Бааленом. Этот европарламентарий призывает "продлевать санкции ЕС против РФ до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения".

Напомним, каждый год комитет по иностранным делам представляет Европарламенту документ, посвященный выполнению общей внешней и оборонной политики Европейского союза. На данном этапе депутаты вносят в него свои поправки.