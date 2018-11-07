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07.11.2018 18:36
Рубрика: В мире

ФК "Монако" выступил с заявлением по задержанию Рыболовлева

Текст: Данила Жиляев

Футбольный клуб "Монако" выступил с официальным заявлением в защиту своего президента, российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Оно опубликовано на сайте "монегасков".

Вместе с Рыболовлевым в Монако задержали бывших глав судебных структур

Ранее сегодня стало известно, что Рыболовлев был задержан в Монако, а на его вилле и в офисе были произведены обыски. Как сообщает агентство France Presse, ему предъявлено обвинение в коррупции. Ранее издание Mediapart сообщило, что бизнесмен присвоило крупную сумму, вырученную за трансфер нападающего Килиана Мбаппе в "ПСЖ". Кроме того, сообщалось, что он инвестировал в футбольный клуб в обход правил финансового fair play.

"Монако" отвергает все обвинения в адрес руководителя. "Монако" решительно опровергает клеветнические высказывания Mediapart и утверждает, что президент клуба Дмитрий Рыболовлев не взял ни цента из бюджета клуба после трансфера Килиана Мбаппе, - сказано в заявлении. - С момента вступления в должность Рыболовлев инвестировал почти 335 миллионов евро на трансферы, зарплаты игроков, а также для того, чтобы погасить долги клуба".

Пресс-служба клуба подчеркивает, что текущий счет Рыболовлева используется для функционирования клуба и осуществления трансферов. Также отмечается, что "Монако" готов предоставить бухгалтерские доказательства, которые позволят опровергнуть обвинения в адрес функционера.

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