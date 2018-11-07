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07.11.2018 13:00
Рубрика: Спорт

"Формула-1" сообщила о включении в календарь нового этапа в 2020 году

Текст: Данила Жиляев

В 2020 году календарь "Формулы-1" пополнится новым этапом - впервые "королевские гонки" пройдут во Вьетнаме. Об этом сообщается на официальном сайте Ф1.

Фото: Zsolt Czegledi/MTI via AP Фото: Zsolt Czegledi/MTI via AP
Фото: Zsolt Czegledi/MTI via AP
Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports/File Photo
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О планах проводить гонки на трассе в Ханое мировые информационные агентства сообщили еще на прошлой неделе. Однако теперь это уже не слухи, а официальные данные. Пресс-служба Ф1 подчеркивает, что азиатский регион хорошо себя зарекомендовал, и этапы в Сингапуре, Китае и Японии уже стали неотъемлемой частью чемпионата. Кроме того, включение в календарь Гран-при Вьетнама отвечает долгосрочной стратегии "Формулы-1", которая направлена на популяризацию этого вида спорта и привлечение новой аудитории.

Исполнительный директор "королевских гонок" Чейз Кэри уверен, что новый этап может стать изюминкой соревнований. Напомним, компания, главой которого является Кэри, в 2017 году купила контрольный пакет акций Ф1, и именно американский бизнесмен теперь руководит самыми популярными автогонками, сменив на посту исполнительного директора Берни Экклстоуна. Кэри отметил, что с момента его вступления в должность руководство "Формулы-1" работает над развитием чемпионата.

Фото: REUTERS
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"Мы рады сообщить, что Ханой примет Гран-при "Формулы-1". С тех пор, как мы приступили в работе в 2017 году, мы не раз говорили о развитии новых городов, чтобы увеличить привлекательность Ф1, и Гран-при Вьетнама - это реализация наших амбиций, - сказал Кэри. - Ханой - один из самых интересных городов в мире, он имеет богатейшую историю и невероятное будущее. Я с нетерпением жду момента, когда Гран-при Вьетнама станет изюминкой календаря".

Отметим при этом, что трассы в Ханое пока нет. Предполагается, что будут использоваться отдельные участки уже существующих городских магистралей, также будут достроены дополнительные участки. Протяженность новой трассы составит 5,565 километра, правительство города принимает в проекте активное участие.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Мы гордимся возможностью принять Гран-при "Формулы-1", мы покажем всему миру, как в Ханое сочетаются древние традиции и современность, - заявил руководитель народного комитета Ханоя Нгуен Дык Чунг. - Это станет лишним подтверждением тому, что одна из самых быстроразвивающихся экономик мира способна принимать события мирового масштаба и привлекать туристов. Гран-при поспособствует привлечению инвестиций в экономику Вьетнама и, что крайне важно, подарит "Формулу-1" жителям страны".

Кстати

На данный момент четыре этапа "Формулы-1" - в Мельбурне, в Баку, в Монте-Карло и в Сингапуре - проводятся на городских трассах. И если все они сохранят место в календаре к 2020 году, то Гран-при Вьетнама станет пятым в списке действующих этапов на улицах города.

Спорт Формула-1
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