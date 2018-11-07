Сегодня исполняется 75 лет Герою Советского Союза генерал-полковнику Борису Громову - известному военачальнику, политику, государственному и общественному деятелю новой России.

Участники афганской войны помнят его как последнего командующего знаменитой 40-й армией - той самой, что исполняла интернациональный долг в Афганистане. А еще - создателя и бессменного руководителя ветеранской организации "Боевое братство". Она задумывалась действительно как братство опаленных Афганом людей вне зависимости от того, в какой республике бывшего СССР они живут. Но со временем "Боевое братство" объединило еще и ветеранов Чечни, людей, прошедших другие войны и вооруженные конфликты, в которых участвовали наши военнослужащие.

А в той, афганской мясорубке на долю Громова выпали не только масштабные военные операции вроде вошедшей в учебники по оперативному искусству "Магистрали", но и вывод на Родину ограниченного контингента советских войск. Сам генерал потом не раз признавался: этот этап его армейской биографии был ничуть не легче предыдущих пяти "воюющих" лет. А в чем-то даже труднее. Ведь командующий так видел для себя главную цель - уйти из Афганистана надо было с минимальными потерями. А в идеале совсем без них.

Именно Громов разработал план отхода через перевал Саланг. Москва приказала ему нанести удар по позициям полевых командиров, с которыми наше командование ранее негласно договорилось о нейтралитете. Но, чтобы избежать кровопролития, Громов распорядился ударить вместо позиций душманов по пустым ущельям. В результате операция, как и планировал командующий, завершилась без потерь.

Сам Громов покинул Афган последним из 40-й армии. Тогда весь мир облетели кадры: на 816-метровом мосту через Амударью он спрыгивает с бронетранспортера и докладывает о завершении вывода войск из Афгана.

Потом генерал еще послужил в армии, был первым замом у министра внутренних дел, работал главным военным экспертом в МИДе, депутатом Госдумы, возглавлял Московскую область. Таким разнообразием властной карьеры могут похвастаться немногие чиновники. Но вот что важно: на высоких должностях он оставался удивительно скромным человеком, готовым помочь однополчанам, к которым Громов причисляет всех без исключения "афганцев". Для них он был и остается главным в жизни командиром, за которым и в огонь и в воду. А потому обратимся к нему, как в те далекие годы: с днем рождения, товарищ командующий!