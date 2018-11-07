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07.11.2018 13:17
Рубрика: Экономика

Госдума намерена определить статус криптовалют в РФ до конца года

Текст: Юлия Кривошапко

До конца года в России могут появиться нормы, регулирующие правовой статус цифровых активов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что нижняя палата парламента планирует утвердить пакет законопроектов до конца декабря.

"Идет обсуждение, пока мы не пришли к общему знаменателю, но я рассчитываю, что в этом году примем законы", - сказал Аксаков, цитату которого приводят РИА Новости.

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Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области/ Основной законопроект, который должен определить статус цифровых активов и особенности их использования в нашей стране, Госдума утвердила в первом чтении в мае.

Токены и криптовалюты там предлагалось считать имуществом, но не законными средствами платежа. Позже стало известно, что ко второму чтению документ будет полностью переработан. В частности, из него собирались исключить упоминание о криптовалюте, что вызвало критику участников рынка и экспертов.

По их мнению, без легализованной криптовалюты не заработают полноценно ICO (привлечение инвестиций через продажу инвесторам токенов - прим. "РГ") и майнеры, не будут реализовываться смарт-контракты и, в целом, Россия не сможет стать привлекательной страной для развития цифровых активов.

Экономика Финансы Законодательная власть Госдума Виртуальные валюты
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