Госдума предлагает Узбекистану статус наблюдателя в ПА ОДКБ

Узбекистан может получить возможность принять участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в качестве страны-наблюдателя. С соответствующим предложением спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилле Юлдашеву.

На встрече в Москве Володин отметил, что за прошедший год произошли серьезные подвижки в межпарламентских связях двух стран. - Это обнадеживает и обязывает к тому, чтобы отношения развивались по всем направлениям - и межпарламентские, и в рамках ассамблеи ОДКБ, - добавил глава нижней палаты парламента РФ.

По его словам, в Госдуме приветствовали бы, если б делегация республики принимала участие в заседаниях ассамблеи. Для Узбекистана это хорошая возможность, ведь ПА ОДКБ планирует в будущем более предметно обсуждать законодательные аспекты ряда актуальных для Узбекистана вопросов.

Это сфера безопасности, борьба с наркотрафиком, уточнил Володин. Он предложил узбекским парламентариям обменяться опытом в этой сфере и вместе подумать над созданием модельных законов, касающихся решения этих проблем.

В настоящее время статусом стран-наблюдателей обладают Афганистан и Сербия. Напомним, что в ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Узбекистан в декабре 2012 года покинул организацию (уже не впервые).