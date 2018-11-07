Владельцы земельных участков смогут на законных основаниях не ставить на кадастровый учет и не регистрировать права на вспомогательные постройки (бани, беседки, сараи и так далее), а также исключать ранее построенные подобные объекты из реестра недвижимости. Тем самым можно сэкономить на налогах и на связанных с постановкой на учет расходах. Эти объекты будут принадлежать гражданину без какой-либо регистрации только в силу того, что ему принадлежит сам земельный участок, на котором они находятся.

Такую возможность дают законопроекты с поправками в Гражданский кодекс и другие акты, которые минэкономразвития внесло в правительство (есть в распоряжении "РГ"). Они уточняют критерии отнесения объектов к недвижимым или движимым вещам.

Логику изменений "РГ - Неделя" пояснил директор департамента недвижимости минэкономразвития Алексей Бутовецкий.

Сейчас по Гражданскому кодексу к недвижимости относятся земельные участки, а также здания и сооружения, прочно связанные с землей и перемещение которых невозможно без причинения им несоразмерного ущерба. Однако в современных условиях переместить с одного места на другое (в том числе в пределах одного земельного участка) можно практически любой объект. Это в значительной мере характерно для садовых, дачных земельных участков и земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

"В частности, наиболее распространены случаи, когда граждане на своих земельных участках помимо жилых и садовых домов возводят некапитальные бани, теплицы, сараи, летние кухни, беседки, барбекю, - говорит Алексей Бутовецкий. - При этом не менее распространены случаи, когда граждане, несмотря на то что данные объекты, по сути, не имеют прочной связи с землей, "на всякий случай" стараются их зарегистрировать именно как недвижимость".

Некапитальныет строения будут принадлежать гражданину только в силу того, что он владеет землей, на которой они находятся

Согласно законопроекту, любые легкие строения, для возведения которых не нужно разрешение на строительство или уведомление о предстоящем строительстве (для садовых или индивидуальных жилых домов), автоматически перестают быть самостоятельными недвижимыми вещами, а юридически становятся "улучшениями" земельного участка. Собственника, который возводит на нем некапитальные сооружения, это освобождает от обязанности их регистрировать, а также снимает все возможные озабоченности относительно принадлежности этих объектов: они принадлежат тому, кто является правообладателем земельного участка.

Этот подход позволит гражданам демонтировать, уничтожить, переместить на другое место легкое строение исключительно по своему желанию и усмотрению, в любое время без каких-либо разрешений, согласований и без оформления каких-либо процедур (без оформления реконструкции, переустройства, перепланировки и т.д.), подчеркивает Алексей Бутовецкий.

Градостроительный кодекс для объектов, которые носят вспомогательный характер, не требует разрешения на строительство. Кроме того, относительно недавно в нем было конкретизировано понятие некапитального строения и некапитального сооружения. К ним относятся строения и сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик (например, навесы).

Необходимо напомнить, что Налоговый кодекс, предоставляя гражданам льготу по уплате налога на имущество физических лиц, освобождает от налогообложения только одно хозяйственное строение площадью до 50 кв. метров. Таким образом, если на земельном участке имеются зарегистрированные баня, сарай, теплица и беседка, то за три объекта из четырех налог на имущество придется заплатить.

Если законопроекты будут приняты, то можно будет не платить налог за все строения, которые не будут считаться самостоятельной недвижимостью. Поправки вводят возможность исключать их из Единого государственного реестра недвижимости по заявлению правообладателя - через 5 дней после подачи заявления они будут признаны улучшениями земельного участка.