Новости

Фото: Эдгард Запашный госпитализирован в Германии 19:27
В Петербурге загорелся автобус с пассажирами 19:13
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили 19:00
СК возбудил дело после нападения овчарки на полицейского в метро 19:00
РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой" 19:00
Белорусские атомщики прошли стажировку на Нововоронежской АЭС 18:58
Испанский суд запросил у РФ информацию для экстрадиции бизнесмена 18:54
ФК "Монако" выступил с заявлением по задержанию Рыболовлева 18:36
На Кубани в ДТП погибли два сотрудника службы судебных приставов 18:32
Видео: Леопард прокатился на переднем сиденье такси в Екатеринбурге 18:31
Избиение заключенных в курской колонии сняли на видео 18:31
Россия предложит УВКБ организовать ознакомительные поездки в Сирию 18:30
Генпрокурор Украины Юрий Луценко подал в отставку 18:11
Эксперты рассказали, как выбирать спелую хурму 18:07
Воронежскую больницу проверят после скандала с ампутацией 17:57
В Крыму предложили обязать трудных детей ходить к психологу 17:55
Хозяин отеля в Сочи пойдет под суд за гибель мальчика в ливневке 17:54
Страховщикам разрешили скрывать информацию о себе для защиты от санкций 17:52
ЦСКА уступил "Роме" в Юношеской лиге УЕФА 17:47
УФСБ возбудило дело против врио мэра Махачкалы 17:39
Hyundai представил роскошную Creta 17:37
Украина не смогла продать с аукциона захваченное судно "Норд" 17:35
Определены слова, которые нельзя использовать в рекламе лекарств 17:34
Глава Крыма поручил мэру Симферополя приехать на работу на автобусе 17:29
В БДТ пройдет премьера камерной оперы "52" 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 17:46
Рубрика: Экономика

Больше не недвижимость

Граждан освободят от регистрации бань, беседок, сараев, летних кухонь и уплаты налога за них
Текст: Игорь Зубков
Владельцы земельных участков смогут на законных основаниях не ставить на кадастровый учет и не регистрировать права на вспомогательные постройки (бани, беседки, сараи и так далее), а также исключать ранее построенные подобные объекты из реестра недвижимости. Тем самым можно сэкономить на налогах и на связанных с постановкой на учет расходах. Эти объекты будут принадлежать гражданину без какой-либо регистрации только в силу того, что ему принадлежит сам земельный участок, на котором они находятся.
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Такие бани не придется оформлять, они однозначно перестанут считаться объектами недвижимости. Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Такие бани не придется оформлять, они однозначно перестанут считаться объектами недвижимости. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Такую возможность дают законопроекты с поправками в Гражданский кодекс и другие акты, которые минэкономразвития внесло в правительство (есть в распоряжении "РГ"). Они уточняют критерии отнесения объектов к недвижимым или движимым вещам.

Логику изменений "РГ - Неделя" пояснил директор департамента недвижимости минэкономразвития Алексей Бутовецкий.

Фото: depositphotos.com
При досрочной оплате взносов дачники получат скидку

Сейчас по Гражданскому кодексу к недвижимости относятся земельные участки, а также здания и сооружения, прочно связанные с землей и перемещение которых невозможно без причинения им несоразмерного ущерба. Однако в современных условиях переместить с одного места на другое (в том числе в пределах одного земельного участка) можно практически любой объект. Это в значительной мере характерно для садовых, дачных земельных участков и земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

"В частности, наиболее распространены случаи, когда граждане на своих земельных участках помимо жилых и садовых домов возводят некапитальные бани, теплицы, сараи, летние кухни, беседки, барбекю, - говорит Алексей Бутовецкий. - При этом не менее распространены случаи, когда граждане, несмотря на то что данные объекты, по сути, не имеют прочной связи с землей, "на всякий случай" стараются их зарегистрировать именно как недвижимость".

Некапитальныет строения будут принадлежать гражданину только в силу того, что он владеет землей, на которой они находятся

Согласно законопроекту, любые легкие строения, для возведения которых не нужно разрешение на строительство или уведомление о предстоящем строительстве (для садовых или индивидуальных жилых домов), автоматически перестают быть самостоятельными недвижимыми вещами, а юридически становятся "улучшениями" земельного участка. Собственника, который возводит на нем некапитальные сооружения, это освобождает от обязанности их регистрировать, а также снимает все возможные озабоченности относительно принадлежности этих объектов: они принадлежат тому, кто является правообладателем земельного участка.

Этот подход позволит гражданам демонтировать, уничтожить, переместить на другое место легкое строение исключительно по своему желанию и усмотрению, в любое время без каких-либо разрешений, согласований и без оформления каких-либо процедур (без оформления реконструкции, переустройства, перепланировки и т.д.), подчеркивает Алексей Бутовецкий.

Фото: depositphotos.com
Сколько россияне переплачивают за жилье

Градостроительный кодекс для объектов, которые носят вспомогательный характер, не требует разрешения на строительство. Кроме того, относительно недавно в нем было конкретизировано понятие некапитального строения и некапитального сооружения. К ним относятся строения и сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик (например, навесы).

Необходимо напомнить, что Налоговый кодекс, предоставляя гражданам льготу по уплате налога на имущество физических лиц, освобождает от налогообложения только одно хозяйственное строение площадью до 50 кв. метров. Таким образом, если на земельном участке имеются зарегистрированные баня, сарай, теплица и беседка, то за три объекта из четырех налог на имущество придется заплатить.

Если законопроекты будут приняты, то можно будет не платить налог за все строения, которые не будут считаться самостоятельной недвижимостью. Поправки вводят возможность исключать их из Единого государственного реестра недвижимости по заявлению правообладателя - через 5 дней после подачи заявления они будут признаны улучшениями земельного участка.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Гражданское законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"
Украина не смогла продать с аукциона захваченное судно "Норд"
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили
Путин призвал создать эффективную систему нейтрализации боевиков
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой