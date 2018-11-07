Новости

В Прикамье работник отсудил у предприятия 350 000 рублей за халатность 09:00
Маск пообещал выпустить самый быстрый спорткар в мире 09:00
В якутском поселке Тикси ввели в строй ветровую электростанцию 08:41
Женщины-мусульманки впервые избраны в конгресс США 08:36
Греция перестанет платить зарплату священнослужителям 08:10
Южный циклон принесет в Приморье сильные осадки 07:56
Назван препятствующий набору веса продукт 07:53
Военный грузовик врезался в жилой дом в Японии 07:42
Кабмин одобрил совместное с Китаем развитие навигационных систем 06:37
В ЕАО назвали размер компенсаций пострадавшим при взрыве газа 06:17
Российская ракета вывела на орбиту европейский метеоспутник 06:05
Bild: В ФРГ тело свидетеля три дня находилось в туалете суда 05:52
Пострадавшего при взрыве газа в ЕАО отправили в реанимацию 05:27
В Хабаровском крае полицейские вернули мужчине десять тысяч долларов 05:25
Суд признал виновным подозреваемого в организации взрыва в Нью-Йорке 05:11
Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма 05:04
В Уссурийске проверят информацию о пьянстве детей в учительской 04:51
В Приморье братья попытались вывезти за границу 100 желез кабарги 04:33
Более 17 тысяч человек сообщили о проблемах во время выборов в США 04:06
Четыре человека стали жертвами обрушения зданий в Марселе 04:02
Опрос: Большинство избирателей пришли на выборы из-за Трампа 03:10
В Лондоне арестовали жену экс-главы Международного банка Азербайджана 03:06
Власти Монако задержали Рыболовлева из-за телефона его адвоката 02:27
Акула напала на серфера у северо-восточного побережья Австралии 02:22
Японский повар во время приготовления блюда опустил руки в кипящее масло 01:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
07.11.2018 08:10
Рубрика: В мире

Греция перестанет платить зарплату священнослужителям

В Греции священники перестанут получать заработную плату из бюджетных средств. К договоренности в вопросе лишения оплаты священнослужителям пришли премьер-министр Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним II.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
В РПЦ отказались подчиняться Константинополю

Около десяти тысяч участников церкви и вспомогательного персонала потеряют статус государственных служащих. Вместо зарплаты духовенству церковь будет получать субсидию, передает РИА Новости.

Правящая партия в Греции внесла законопроект, по которому Конституцию страны следует доработать и признать религиозный нейтралитет Греции, отделив церковь от государства.

В мире Европа Греция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдеп объявил о планах усилить санкции против России
Лавров счел санкции США в отношении Ирана нелегитимными
В "Роскосмосе" сообщили о сбое в одном из компьютеров на МКС
ФСИН проверила фото "цапка", поедающего деликатесы в колонии
Правительство уточнило правила идентификации в мессенджерах