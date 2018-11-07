Греция перестанет платить зарплату священнослужителям

В Греции священники перестанут получать заработную плату из бюджетных средств. К договоренности в вопросе лишения оплаты священнослужителям пришли премьер-министр Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним II.

Около десяти тысяч участников церкви и вспомогательного персонала потеряют статус государственных служащих. Вместо зарплаты духовенству церковь будет получать субсидию, передает РИА Новости.

Правящая партия в Греции внесла законопроект, по которому Конституцию страны следует доработать и признать религиозный нейтралитет Греции, отделив церковь от государства.