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Huawei представила ноутбук с поддержкой технологии NFC

07.11.2018,  
09:00
Текст:  Владимир Болотин
Компания Huawei представила свой первый ноутбук с поддержкой технологии Huawei Share 3.0.
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Фактически Share 3.0 - это надстройка над технологией NFC. Ноутбук способен обмениваться с поддерживающими данную технологию смартфона файлами. Как заявляет производитель, за 2 секунды устройства смогут обменяться 1000 фотографиями. Пока технологию Share 3.0 поддерживают смартфона с прошивкой EMUI 9.0 линейкой Mate 20.

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Если говорить о самом ноутбуке MateBook 13, то он получил 13-дюймовый IPS-экран с разрешением 2160х1440 пикселей. Дисплей имеет тонкие рамки - тренд на безрамочность перекочевал из смартфонов в ноутбуки и планшеты. Построен MateBook на базе процессора Intel Core i7 (есть варианты с i5), имеет интегрированную графику или комплектуется видеокартой NVIDIA MX150. В базовой версии - 8 Гб оперативной памяти, SSD 256 Гб и аккумулятор емкостью 42 Втч.

Устройство получило два порта USB-C, есть сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и разъем "мини-джек". Толщина ноутбука - 14,9 мм, вес - 1,28 кг.

Цена не объявлена, но заявлено, что продажи начнутся уже в декабре.

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