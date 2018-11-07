Ибрагимович: "Гэлакси" является моим приоритетом

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий сейчас за "Лос-Анджелес Гэлакси", рассказал о планах на будущее. Форвард планирует остаться в североамериканской лиге MLS в 2019 году.

Ибрагимович отметил, что сейчас ведет плотные переговоры с клубом по улучшению своего контракта, который рассчитан до декабря 2019 года.

- Клуб знает все мои пожелания, все мои требования. Они помогают моей семье, если возникает такая необходимость. Я уверен в положительном решении нашего вопроса, - отметил Златан, - чьи слова приводит пресс-служба "Гэлакси".

Его слова подтвердил президент калифорнийцев Крис Клейн, заявив, что сохранить форварда в команде на будущий год является приоритетом для клуба: "Мы продолжаем переговоры, и, надеюсь, придем к решению, которое устроит и клуб, и Златана".

Сейчас в итальянских СМИ много говорят о возвращении Ибрагимовича в "Милан" в зимнее трансферное окно. Ранее сам нападающий повторил, что не хотел покидать "россонери" в 2012 году. Адриано Галлиани, вице-президент "Милана", обещал не продавать его, но не сдержал слово.

- Галлиани сказал мне: "Не волнуйся, Златан, мы не будем тебя продавать", - рассказал игрок. Спустя некоторое время после этих слов футболисту позвонил агент и сообщил о предстоящем переходе в "ПСЖ".

Сам швед не отрицает, что ему поступали предложения из Европы.

- Не секрет, что есть интерес со стороны Европы. Но моим приоритетом является "Гэлакси". И я счастлив быть здесь, - заключил Златан.