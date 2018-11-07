Ирина Пегова: Себя надо принять и полюбить такой, какая есть

Ирина Пегова - о жизни в кино и о кино в ее жизни

Заслуженная артистка России Ирина Пегова только что вернулась из Минска, где проходили съемки продолжения сериала "Акушерка". Сегодня она в гостях у "СОЮЗа".

Ира, многие в детстве мечтают стать артисткой...



Ирина Пегова: А я мечтала стать певицей. И мамина, и папина родня была музыкальной. Жили мы в Выксе, но родители из деревенских. Как застолье - так поют, идут на сенокос - поют, урожай убирают - опять поют. По папиной линии еще играли на гармошках и балалайках. Мама работала на металлургическом комбинате, папа был спортивным тренером.

А кумиры были?



Ирина Пегова: Эдит Пиаф, Майкл Джексон. Пугачева вдохновляла меня на сольные выступления перед родственниками. Я делала себе на голове три хвоста и объявляла: "Выступает треххвостая Алла Пугачева!" Образ придумала сама.

Уже в театральном училище я понимала, что я - характерная артистка. На курсе больше ни у кого не было такой фактуры, меня относили к разряду "девушка из народа". Как-то в Нижегородское училище приехал режиссер Петр Фоменко. Он посмотрел наш курс и обратил на меня внимание. Я вообще везучая на людей. Тем же летом поехала поступать к нему на курс в ГИТИС. И была принята.

Не комплексовали из-за лишних килограммов?



Ирина Пегова: На актерском факультете впервые начала переживать из-за лишних килограммов. В детстве в деревне у бабушки перед нами на стол ставили сковороду с жареной картошкой и не контролировали, кто сколько съел. Я перепробовала все диеты мира! Даже экстремальное голодание, когда семь дней - на одной дистиллированной воде и по полчаса в день лежишь в прохладной ванне, чтобы кожа подтягивалась. Эксперименты оказались чрезвычайно выгодными для студенческого кошелька, но вредными для здоровья. Я научилась быстро сбрасывать пару килограммов, но они так же быстро возвращались.

С возрастом помудрела: не стоит жить в постоянной борьбе с собой. Себя надо принять и полюбить такой, какая есть.

Известность к вам пришла после "Прогулки" Алексея Учителя.



Ирина Пегова: Это была первая главная роль, причем с огромным количеством текста. С влюбленными в мою героиню Павлом Баршаком и Евгением Цыгановым мы были однокурсниками по ГИТИСу. Учитель запрещал нам заранее обсуждать персонажи, так как задумал живое неотрепетированное кино, он хотел, чтобы мы встречались только на съемочной площадке.

А как к вам "прилипло" амплуа "типичной русской женщины"?



Ирина Пегова: После родов мне предлагали только роли героинь с трудной судьбой. Началось, видимо, с удачного образа в телефильме "Варенька". На какой бы кастинг я ни пришла, всегда слышала: "Макияжа не надо, волосы не распускай". Когда мне это порядком надоело, я остриглась под ежик, как в детстве.

Когда мне порядком надоел образ "типичной русской женщины", я остриглась под ежик, как в детстве

В фантастической комедии "СуперБобровы-1" и " СуперБобровы-2. Народные мстители" чего больше - экшена или драмы?



Ирина Пегова: Мы пошли по голливудской дорожке, когда во второй части антагонисты становятся еще круче. Вот и у нас в первой части злодеев не было, а во второй их сразу два.

Расскажите о трюках и спецэффектах.



Ирина Пегова: Если в первой части я находилась на съемках в подвешенном состоянии и все время задыхалась, то во второй всего лишь... летала в цирке. Такие сцены требуют большего количества дублей, к тому же съемки проходили летом, в самое пекло. Мы снимали на юге - в Геленджике и Новороссийске. Потом даже летали в Таиланд: по сюжету герои выступают в местном цирке. В общем, пиротехника, много дыма и взрывов. Признаюсь, что сниматься в героическом кино очень тяжело.

Во время съемок не стало Владимира Толоконникова, сыгравшего Павла Григорьевича.



Ирина Пегова: Я благодарна судьбе, что нам удалось вместе поработать с Владимиром Алексеевичем. Он был очень умным и понимающим человеком, трогательным, смешным и ироничным, поддерживал легкую атмосферу на площадке. От него всегда веяло позитивом. Во время съемок режиссеру позвонили и сообщили, что его не стало. А мы сняли только одну треть фильма. Тем не менее режиссер и продюсер решили продолжить снимать кино в честь него. Удивительно, но сцену, в которой дед умирает, мы должны были снимать как раз на следующий день после смерти актера. Кстати, продюсер Виталий Шляппо - белорус, а режиссер Дмитрий Дьяченко снимал белорусскую "Кухню".

Расскажите о своих новых работах.



Ирина Пегова: В Беларуси завершились съемки сериала "Акушерка-2". Первые несколько смен проходили в пригороде Минска, в небольшой деревне. В центре сюжета по-прежнему история талантливого врача Татьяны Скворцовой, которую я играю. Главврач роддома Татьяна Скворцова, кажется, достигла всего, о чем может мечтать женщина, - успешная карьера, взрослая дочь и любимый мужчина (его играет Владимир Епифанцев). И вот в роддом попадает женщина с тяжелым гипертоническим кризом, готовая умереть ради ребенка. Татьяна обещает ей, что все будет хорошо, в ее роддоме не было и не будет смертельных случаев...

Кто ваши партнеры?



Ирина Пегова: Мою "дочку" играет Валентина Ляпина, с которой мы только что закончили сниматься в другом проекте, где тоже играли маму и дочь.

Где еще снялись?



Ирина Пегова: В драме "Годунов", комедиях "Крымская сакура" и "Позвоните Мышкину".

Сериал "Годунов", один из самых масштабных проектов этого года, только что вышел на экраны.



Ирина Пегова: Костюмы для актеров шились больше восьми месяцев. Всего в сериале задействовано более 200 персонажей. Кроме Сергея Безрукова в сериале принимают участие Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий... Сюжет сериала "Годунов" основан на реальных исторических событиях и охватывает период от смерти Ивана Грозного до начала правления Михаила Романова.

Кто режиссер сериала?



Ирина Пегова: Андрей Андрианов, известный своей последней работой - сериалом "София".

А кого сыграли вы?



Ирина Пегова: Последнюю жену Ивана Грозного - Марию Нагую. У Грозного было много жен, историки до сих пор спорят, как их считать и каких можно назвать "полноценными", а каких нет. Последняя жена Ивана Грозного, Мария Нагая, стала в итоге важной фигурой в нашей истории.