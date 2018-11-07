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Экономика
07.11.2018 18:10
Текст: Ирина Невинная

Как заработать досрочную пенсию

Продолжаем публиковать ответы на вопросы наших читателей
Продолжаем публиковать ответы на вопросы наших читателей об изменениях в пенсионной системе, которые произойдут с 1 января 2019 года, а также правилах и условиях назначения пенсий. Благодарим за помощь в ответах специалистов Пенсионного фонда России, Министерства труда и социальной защиты России, Федеральной службы по труду и занятости.

Как будут увеличиваться пенсии у работающих пенсионеров?

Здравствуйте! То, что неработающие пенсионеры в результате индексации получат с 1 января прибавку в районе 1 тысячи рублей, говорилось неоднократно. Поясните, как будет происходить увеличение пенсий у тех пенсионеров, кто продолжает работать? Как рассчитывается для них корректировка размера пенсии, которая происходит ежегодно с 1 августа? Изменится ли этот порядок, когда вступит в силу новый пенсионный закон?

Николай Задков

Никаких изменений в правилах августовского перерасчета пенсионных выплат работающим пенсионерам в связи с принятием нового закона о пенсиях не произойдет. Как и прежде, перерасчет страховой пенсии в 2019 году будет проходить в беззаявительном порядке начиная с 1 августа. То есть обращаться для этого в Пенсионный фонд гражданам не нужно.

Размер прибавки к пенсии у каждого индивидуален и зависит от уровня зарплаты пенсионера, при этом максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных коэффициентов (баллов). Стоит отметить, что если пенсионер прекращает трудовую деятельность, наряду с перерасчетом он также получает и индексацию пенсии за все годы, отработанные после наступления общеустановленного пенсионного возраста.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Невинная

Как зависит от даты рождения выход на пенсию в ближайшие два года?

Добрый день!

Помогите разобраться, пожалуйста. Я родилась 19 мая 1965 года, в каком году и в какой половине года я выйду на пенсию?

Юлия Дмитриева

Фото: Юлия Рубцова/ТАСС
Гражданам предпенсионного возраста оставят налоговые льготы

В первые два года действия нового пенсионного закона (в 2019 и 2020 годах) действует льготная норма: пенсию можно оформить на полгода раньше общеустановленного возраста. В 2019 году пенсионный возраст для женщин равен 56 годам, но благодаря льготе на пенсию они будут выходить в 55 лет 6 мес. В 2020 году общеустановленный возраст для женщин - 57 лет, а выходить на пенсию они будут в 56 лет 6 мес. Вам исполняется 56 лет 19 мая 2021 года, а 56 лет 6 месяцев, соответственно, 19 ноября 2021 года. С этой даты вам и будет назначена пенсия.

Как оформить пенсию при большом стаже?

Добрый день, уважаемая редакция. Спасибо вам за рубрику "Пенсионный банк вопросов", в ней много полезной информации. Мой вопрос очень конкретный. Мне исполняется 55 лет в следующем году в марте. При этом стаж моей работы уже сейчас 37 лет. Я хотела бы оформить пенсию досрочно с учетом длительного стажа. Когда я могу это сделать?

С уважением, Антонина

В новом пенсионном законодательстве для некоторых категорий граждан сохраняются льготы по досрочному назначению пенсии по старости, а также предусмотрены льготы для граждан, имеющих большой стаж.

Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет начиная с 2019 года смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. При этом действует ограничение: пенсию можно оформить не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В 2019 году, с учетом льготы, женщины будут выходить на пенсию с 55 лет 6 месяцев, а мужчины  - с 60 лет 6 месяцев. Таким образом, при наличии 37 лет стажа и по достижении 55-летнего возраста в марте 2019 года вы сможете оформить страховую пенсию по старости.

Что будет с районными коэффициентами?

Живу в Северодвинске. Не планируется ли пересмотр или отмена действующих сейчас районных коэффициентов?

С уважением, ваш читатель

По поводу районных коэффициентов свою точку зрения высказал недавно министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике. "Безусловно, те районные коэффициенты и северные надбавки, которые у нас сложились еще в советские времена, не всегда отражают разницу в стоимости проживания. Не всегда, но в основном, конечно, отражают. Мое мнение заключается в том, что здесь никаких изменений проводить не нужно, мы просто получим больше негатива, чем позитива, - сказал министр. - Еще раз повторю: применительно к северным надбавкам и районным коэффициентам надо быть крайне аккуратными. И в правительстве нет предложений по их отмене или изменениям".

Как будут выходить на пенсию северяне в 2019 и 2020 годах?

Добрый день.

Прошу разъяснить, каков график повышения пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера и районов, приравненных к ним.

По новому закону эти люди имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше - женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет.

Хотелось бы получить такую же таблицу постепенного повышения возраста, как для остальных граждан. Важно понимать, действует ли для жителей Севера норма - "в первые два года изменений - в 2019 и 2020 году - будет действовать право оформить пенсию на полгода раньше новой возрастной черты".

С уважением, Ольга Сагадиева, руководитель управления по связям с общественностью и рекламе АО "Ханты-Мансийский НПФ"

Согласно новому пенсионному закону для жителей Крайнего Севера и приравненных местностей возраст выхода на пенсию будет поэтапно повышен с 55 и 50 лет до 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Необходимый северный стаж не меняется и составляет не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных местностях. Страховой стаж при этом должен составлять не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин.

Пенсионный возраст северян будет повышаться поэтапно при сохранении требований к стажу

Переходный период по повышению пенсионного возраста для северян продлится, как и для всех, с 2019 по 2028 год. Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1964 г.р. и женщин 1969 г.р. В 2028 году в возрасте 60 лет выйдут на пенсию мужчины 1968 г.р. и женщины 1973 г.р. в возрасте 55 лет. При этом на северян, которые должны были выйти на пенсию в 2019-2020 годах, также раcпространяется особая льгота - выход на полгода раньше нового пенсионного возраста (см. таблицу).

Как и когда будут оформлять пенсию многодетные мамы?

Здравствуйте, мне 15 февраля 2019 года исполняется 55 лет, я мама троих детей. Когда могу оформить пенсию? Спасибо.

Нина Москвичева

Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ внесены изменения в действующее пенсионное законодательство, в том числе и в части повышения нормативного пенсионного возраста мужчинам и женщинам.

Так, с 1 января 2019 года повышение общеустановленного пенсионного возраста затронет женщин начиная с 1964 года рождения и моложе.

С учетом переходных положений, женщины следующих годов рождения получат право выхода на пенсию:

  • Родившиеся в I полугодии 1964 года - в 55 лет и 6 месяцев во II полугодии 2019 года;
  • Родившиеся во II полугодии 1964 года - в 55 лет и 6 месяцев в I полугодии 2020 года;
  • Родившиеся в I полугодии 1965 года - в 56 лет и 6 месяцев во II полугодии 2021 года;
  • Родившиеся во II полугодии 1965 года - в 56 лет и 6 месяцев в I полугодии 2022 года;
  • Родившиеся в 1966 году - в 58 лет - в 2024 году;
  • Родившиеся в 1967 году - в 59 лет - в 2026 году;
  • Родившиеся в 1968 году - в 60 лет - в 2028 году.

При этом сохраняется право на досрочную пенсию женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Они по-прежнему будут выходить на пенсию в 50 лет.

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Вместе с тем появились новые категории женщин, которые имеют право оформить пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста (см. таблицу):

  • женщины, родившие троих детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, будут выходить на пенсию в 57 лет. Например, женщины 1966 г.р. смогут в указанном возрасте выйти на досрочную пенсию, начиная с 2024 года, в то время как с учетом переходных положений общеустановленный возраст выхода на пенсию в 2024 году будет составлять 58 лет.
  • женщины, родившие четверых детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, будут выходить на пенсию в 56 лет. Например, женщины 1965 г.р. смогут в указанном возрасте выйти на досрочную пенсию, начиная с 2022 года, в то время как с учетом переходных положений общий возраст выхода на пенсию будет составлять 56,5 года.

Что касается женщин 1964 года рождения, то они, с учетом переходных положений повышения общеустановленного пенсионного возраста, смогут выйти на пенсию в 2019-2020 годах в 55,5 года.

Если говорить о конкретном случае автора вопроса, вам исполняется 55 лет в первом полугодии 2019 года - 15 февраля, поэтому вы имеете право выйти на пенсию (независимо от количества детей) во втором полугодии 2019 года в 55,5 года - с 15 августа. Подать заявление в ПФР с пакетом необходимых документов можно за месяц до даты назначения пенсии.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ирина Невинная
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