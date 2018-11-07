Когда говорят, что Китай меняется не по дням, а по часам, то в этом нет большого преувеличения. А уж если вы не были здесь пять лет (как я), то открытия будут ждать на каждом шагу.

Как раз накануне начала международного авиасалона Airshow China именно в этом районе, на крайнем юге страны, начал действовать самый длинный в мире мост, соединивший Гонконг, Чжухай и Макао. Его протяженность вместе с тоннелями - 55 километров. Да и сам еще вчера мало кому известный провинциальный городок в дельте Жемчужной реки теперь не узнать. Представьте себе примерно пять или шесть небоскребных кварталов наподобие Москва-Сити, а между ними обширные парковые пространства, современные магистрали и эстакады, роскошные отели дворцового типа - так выглядит вчерашний уездный центр, а сегодня - один из самых динамично развивающихся регионов Китая.

Нет ничего удивительного в том, что именно здесь уже в двенадцатый раз проходит грандиозная выставка лучших мировых образцов авиации, космонавтики, средств современных вооружений. Хотя, на самом деле, правильнее ее назвать - выставкой китайских достижений.

Ибо именно они явно превалируют над всеми другими.

И это само по себе, возможно, и есть главное китайское чудо. Своей авиакосмической выставкой страна наглядно демонстрирует, как далеко она продвинулась за сорок лет политики реформ и открытости. Здесь в каждом павильоне, на каждой выставочной площадке есть чему удивиться. Толпы людей окружают модуль китайской орбитальной космической станции, которую предполагается вывести на орбиту в следующем году. А за стенами главного павильона тропическое небо вспарывают китайские истребители пятого поколения J-20. Публике показан самый большой в мире самолет-амфибия AG-600 и мощный транспортник Y30. Китай производит собственные машины для палубной авиации, вертолеты, беспилотники разного назначения. Близкий по своим характеристикам к российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 китайский С-919 также, как и наш самолет, сейчас проходит сертификационные испытания. Раньше китайцев упрекали в том, что многие образцы их техники и вооружений уж больно напоминают зарубежные аналоги. Но, похоже, этап слепого копирования уходит в прошлое, и уже завтра местный авиапром может стать законодателем мировой авиационной моды.

И есть на выставке еще один экспонат, возле которого всегда толпятся посетители - это макет совместно разрабатываемого Россией и Китаем широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Точнее сказать так: в Чжухае впервые представлены выполненные в натуральную величину макеты модулей пилотской кабины, салонов первого, бизнес- и экономкласса.

Есть контакт!

Сама церемония представления макета стала главным событием первого дня авиакосмического салона. В ней приняли участие руководители российской Объединенной авиастроительной корпорации и их китайские партнеры из компании COMAC. Напомним, практическая работа над созданием самолета, который в базовой компоновке сможет брать на борт 280 пассажиров и совершать рейсы дальностью в 12 тысяч километров, началась полтора года назад. Серийные машины должны появиться на аэродромах через восемь лет.

Для китайского авиапрома это будет первый опыт создания дальнемагистрального лайнера. Да и для российского формально - тоже, хотя в советские времена, ровно тридцать лет назад, был построен самолет Ил-96, машины этого типа и сейчас успешно эксплуатируются, в частности, в президентском авиаотряде. Восточная расчетливость, помноженная на российский опыт, - это и должно дать синергетический эффект.

По мнению специалистов, партнерство по созданию лайнера - это больше, чем промышленное сотрудничество. Это значительный шаг на пути технологической зависимости двух стран.

Сразу по завершении торжественной церемонии я попросил представителей партнерских компаний рассказать о том, как идет работа над CR929.

Максим Литвинов, главный конструктор совместного проекта с российской стороны, считает, что сейчас нет оснований сомневаться в том, что все работы будут закончены в намеченные сроки. У него есть опыт сотрудничества с зарубежными коллегами, связанный с созданием "Суперджета", однако с Китаем работать прежде не приходилось.

- И как продвигается дело? Бывают трудности?

- Бывают, чего скрывать. Если, скажем, моей команде я делегирую полномочия по принятию большинства важных решений, в том числе стратегических, то у наших китайских коллег существует строгая иерархия. Решение не будет принято до тех пор, пока оно не согласовано по цепочке с целым рядом руководителей.

- Имеются в виду профессионалы или партийные инстанции?

- Поскольку в Китае никто не отменял руководящей роли компартии, то ее представители есть на каждом предприятии и они, безусловно, контролируют принятие принципиальных решений. А так в основном цепочка замыкается на уровне главного конструктора или директора программы с китайской стороны. Но, несмотря на это, пока мы идем в рамках согласованного графика.

- Были в ходе минувшего года какие-то острые ситуации, споры, конфликты?

- Споры бывают весьма жаркие, что нормально для любого творческого и важного дела. Но всегда находим общий язык.

- Кстати, насчет языка: ваше рабочее общение на каком проходит?

- В основном на английском. Ну и, разумеется, русско-китайские переводчики без дела не сидят.

- Ясно, что конкуренты тоже не стоят на месте. "Боинг", "Эрбас"… Вы отслеживаете ситуацию? Не получится так, что пока мы делаем эту машину, они уйдут вперед?

- Конечно, отслеживаем. Мы постоянно должны ориентироваться на топливную эффективность, экономические показатели. Соответствующая информация все время обновляется, и в своем анализе мы всегда имеем ее в виду. Что же касается опасности отставания, то здесь дело обстоит следующим образом. Основные западные аналоги нашего проекта - самолеты серии Боинг-787 и А-350. В настоящее время они сертифицированы и находятся в эксплуатации. Делать там какие-либо существенные изменения достаточно дорого, а те же американцы или европейцы деньги считать умеют.

- Тогда поставлю вопрос по-другому: ваш самолет будет соответствовать по главным показателям этим западным аналогам?

- Да. Перед нами стоит именно такая задача.

- Сообщалось, что лайнер совершит первый полет в 2025 году…

- У нас в графике временной диапазон: 2023-2025 гг.

- А кто поднимет самолет в воздух? Китайский экипаж или российский?

- Сейчас мы решаем более насущные проблемы. Но я надеюсь, что если самолет будет взлетать с китайского аэродрома, а его сборка по проекту должна осуществляться именно здесь, в Шанхае, то место командира займет наш летчик.

- Можно ли говорить о том, что этот проект в числе основных в китайско-российском экономическом сотрудничестве?

- Есть всевозможные энергетические проекты, есть совместная работа по созданию тяжелого вертолета. Поэтому я на своем уровне не рискнул бы ставить его на первое место. Но что касается внимания к нам со стороны руководства, то должен сказать, что профильное министерство не реже одного раза в месяц собирает совещания по ходу работ над созданием CR929. То же самое, насколько я знаю, происходит в КНР. И местная пресса не обходит проект своим вниманием.

- Насколько тот макет, который нам был представлен сегодня, будет соответствовать окончательному варианту?

- Макет - это концепция. Он нужен как раз для того, чтобы потенциальные заказчики самолета, познакомившись с ним, высказали свои замечания, предложения, варианты. Это касается и кабины пилотов, и пассажирских салонов.

Главный конструктор проекта с китайской стороны Чэнь Инчунь по поводу трудностей высказался кратко:

- Если у нас по какому-то вопросу возникают разные точки зрения, то мы в ходе дискуссий находим оптимальный вариант.

- А насколько CR929 будет востребован рынком?

- По прогнозам, в предстоящие двадцать лет спрос на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты составит более десяти тысяч судов. На Россию и Китай придется три-четыре тысячи машин такого типа. Иначе говоря, в год надо будет производить не менее ста самолетов. Так что у нас есть все основания для оптимизма.

Этот лайнер обещает стать законодателем мод в гражданской авиации. Фото: Reuters

Первым делом самолеты

Общий бюджет программы по совместному созданию дальнемагистрального лайнера, по некоторым оценкам, составит тринадцать миллиардов долларов. То есть на кону стоят очень большие деньги. А потому вместе с конструкторами, разработчиками, технологами в проект серьезно вовлечены специалисты по маркетингу. Именно они тоже были в центре внимания первого дня выставки.

Руководители маркетинговых служб ОАК представили свое обширное исследование, посвященное гражданскому сегменту мирового рынка самолетов. Так, согласно их прогнозам, Китай, занимающий сейчас второе место в мире по объемам грузовых и пассажирских авиаперевозок, к 2025 году станет лидером мирового рейтинга. Ему потребуется более восьми тысяч коммерческих воздушных судов.

Россия сейчас занимает в этой таблице седьмое место, но ежегодно демонстрирует стабильный рост перевозок. Сейчас в пассажирском парке РФ эксплуатируются 950 самолетов. Одна из проблем заключается в том, что их средний возраст - 14,7 года, это много. Средний показатель по миру - 10,8 года.

Маркетологи считают, что наибольшим спросом в предстоящие два десятилетия будут пользоваться узкофюзеляжные самолеты, потребность мирового рынка составит почти тридцать тысяч таких машин. А всего спрос на новые пассажирские самолеты вместимостью более тридцати кресел прогнозируется в 43 600 воздушных судов.

Интересно, что Китай, активно занимаясь созданием летательных аппаратов нового поколения, тем не менее не спешит хоронить старые, но хорошо зарекомендовавшие себя самолеты. На выставочной площадке можно увидеть реактивный бомбардировщик Ту-16, производство которого в СССР было прекращено более полувека назад. А в Китае, модифицированный и оснащенный крылатыми ракетами, он все еще стоит на вооружении под именем Н-6К. Еще более удивительный факт связан с "кукурузником" Ан-2. Этот биплан стал серийно выпускаться у нас семьдесят лет назад. Китайцы поставили на "Аннушку" современный турбовинтовой двигатель и резонно считают, что она еще послужит их народному хозяйству.

А ведь и это тоже - часть умного, расчетливого маркетинга.

Движение вверх

Вообще, выставка в Чжухае, можно сказать, проходит под знаком укрепления сотрудничества нашего и китайского авиапрома. Еще один наглядный пример - кооперация по созданию тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lift). Для КНР это дело абсолютно новое, и логично, что по ряду узлов и систем помощь окажет холдинг "Вертолеты России". В частности, межправительственным соглашением предусмотрено создание на базе наших предприятий редуктора и противообледенительной системы. По оценкам экспертов, машина будет иметь грузоподъемность 13 тонн и сможет работать в условиях высокогорья, например, доставлять грузы в Тибете.

В ходе работ по конструированию первого тяжелого вертолета будет использован опыт создания и эксплуатации нашего гиганта Ми-26, который сегодня является самым мощным в мире.

Также местные компании проявляют явный интерес к легкому вертолету "Ансат", который производится в Казани. Сейчас в Китае эксплуатируются более 300 винтокрылых машин, изготовленных в России. Естественно, все они нуждаются в техническом обслуживании и ремонте - для этого подписано соглашение о создании специального центра, учредителями которого выступят "Вертолеты России" и две местные компании.

Российские производители явно преодолели кризис и сегодня активно осваивают новые рынки. Представленные в Чжухае вертолеты Ми-171А2 и "Ансат" после завершения авиасалона отправятся в демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии. Им предстоит проделать маршрут длиной 4500 км, продемонстрировать свои летные качества жителям Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

Российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 сможет брать на борт 280 пассажиров и совершать рейсы дальностью в 12 тысяч километров

Генеральный директор холдинга Андрей Богинский в интервью "РГ" подчеркнул, что теперь акцент делается на возможный экспорт гражданской техники, спрос на которую явно растет.

Доволен партнерскими отношениями с Китаем и директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

- Это доверительные отношения стратегического партнерства, - подчеркнул он, беседуя с корреспондентом "РГ". - Китай стал первым покупателем лучших в мире систем ПВО С-400 и современных истребителей Су-35. Важно сказать, что мы продаем КНР не только готовую продукцию военного назначения, но и реализуем много проектов с передачей технологий. Этому не мешают санкции США, введенные против одной из оборонных структур Китая за сотрудничество с Россией. Пекин не приемлет никакого давления со стороны.