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07.11.2018 17:23
Рубрика: Спорт

Евгений Кисурин: У студентов-любителей теперь есть стимул - сыграть на Универсиаде

Текст: Илья Трисвятский
Дважды призер чемпионатов мира по баскетболу Евгений Кисурин - о своей работе в Студенческой лиге, отношении к принципам формирования сборных на Универсиады и о преемственности тренеров в России
Фото: Пресс-служба АСБ Фото: Пресс-служба АСБ
Фото: Пресс-служба АСБ

Среди наставников около восьми сотен команд, выступающих сейчас в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), наиболее знаковой фигурой является главный тренер мужского "УрФУ-Уралмаш" (Екатеринбург) Евгений Кисурин. Он дважды серебряный призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион страны, известен болельщикам со стажем прежде всего по выступлениям за питерский "Спартак", ЦСКА, защищал цвета ряда других топ-клубов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Кисурин уже работал с командами мастеров, сборными ближайшего резерва, а сейчас для него новый опыт - в Студенческой лиге. Впрочем, это не единственный подобный случай. В прошлом сезоне в команде АСБ трудился другой известный экс-армеец Игорь Куделин. Можно вспомнить и Анатолия "Князя" Мышкина, который после многих лет в женском ЦСКА привел к студенческому чемпионству девушек из Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а после этого в третий раз за карьеру возглавил национальную сборную.

В беседе с корреспондентом "РГ" Евгений Кисурин рассказал, как очутился в студенческой лиге, в чем особенность работы с любителями и компетентно оценил уровень чемпионата АСБ.

Как получилось, что вы возглавили команду из студенческого баскетбола?

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Евгений Кисурин: В прошлом сезоне работал в команде Детско-юношеской баскетбольной лиги из клубной системы БК "Уралмаш", выступающего в Суперлиге 1. Теперь, когда участникам высшего дивизиона АСБ разрешили использовать игроков, имеющих профессиональные контракты, но с ограничением зарплаты, руководство "Уралмаша" поставило меня в коллектив УрФУ. Одна из моих задач - держать в тонусе игроков, которые в основном "Уралмаше" пока не получают времени на площадке и нуждаются в развитии. А в дальнейшем планируется, что наш Уральский федеральный университет будет выступать в одной из низших лиг чемпионата России среди команд мастеров.

В чем основные отличия работы тренера с мастерами и с игроками-любителями, студентами? Какие особенности?

Евгений Кисурин: Студентов надо мотивировать. С другой стороны, в отличие от профи, эти ребята серьезно настроены узнавать в баскетболе что-то новое для себя. Они многого пока не знают, многого в игре не пробовали, у них другие атлетические возможности. Ну и я не могу нагружать парней так же сильно, как профи, которым параллельно не надо ходить на многочасовые занятия и лекции. Поэтому здесь от тренера требуется особый, сбалансированный подход к интенсивности тренировок.

Оцените уровень нынешнего чемпионата АСБ. Есть игроки, которые способны перейти на профессиональный уровень, например, в клубы Суперлиги?

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Евгений Кисурин: Пока сужу в основном по своей команде и по соперникам в первой части турнира. Несколько лет назад я был на "Финале четырех" АСБ и уже готов смело сказать, что общий уровень игры в студенческой лиге, несомненно, вырос. При этом многих ведущих коллективов я еще в деле не видел. И уровень будет расти! Сюда уже нельзя прийти из резерва клуба Суперлиги и на классе набирать по 50 очков. Игроки же при правильном отношении к делу могут прогрессировать и переходить на новый уровень в своей баскетбольной карьере.

Какая спортивная задача поставлена перед вами и вашей командой в этом сезоне?

Евгений Кисурин: Конкретной цели руководство не обозначало. Но все же мы не так просто собрались вместе. Должны забраться как можно выше. Я лично ставлю цель попасть в "Финал четырех" и там биться за самые высокие места.

Ваше отношение тому, что, согласно договоренности нашей федерации баскетбола и АСБ, теперь именно игроки-студенты защищают цвета сборной России на Универсиаде? Насколько полезен такой опыт?

Евгений Кисурин: Отношение самое положительное. К примеру, результаты сборных резерва на чемпионатах мира и Европы нам важны, чтобы понять, на каком мы реально уровне здесь находимся. Но когда в студенческой лиге выступают одни люди, а на Универсиаду едут чистые профи, фактически вторая сборная страны, и лишь один-два учащихся - это не совсем правильно. В вузовский спорт сейчас вкладывается много средств, он развивается, поэтому именно студентов и надо делегировать на Универсиады. На усиление, в принципе, можно взять кого-то из профи, но если эти ребята никогда не появлялись в аудиториях и на лекциях, учатся заочно, то извращается сама идея. И пусть на Универсиаде-2017 наша мужская команда, сформированная уже по новому принципу, заняла 17-е место - ничего страшного. В следующем году, уверен, поднимемся повыше. Главное, теперь у студентов есть отличный стимул. Выступлениями в чемпионате АСБ они могут доказать свое право защищать цвета российского флага на таком крупном международном форуме, как Всемирные студенческие Игры.

Много лет назад вы провели сезон в студенческом чемпионате США, в высшем дивизионе. Что запомнилось?

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Евгений Кисурин: Я поехал в штат Вирджиния хоть и молодым человеком, но к тому времени за моей спиной был уже титул самого лучшего игрока последнего и победного для моего питерского "Спартака" чемпионата СНГ, другие достижения. Приехал, легкомысленно думая: ну что тут особенного - студенты, сейчас я с ними разберусь. Оказалось, все совсем не так. Во-первых, поразил огромный зрительский интерес. В Москве, вы сами помните, тогда на баскетбол ходило по несколько сотен человек, в Питере, бывало, собиралось и до пяти тысяч. Но в Америке-то у нас была средняя посещаемость около семи тысяч, а на главные игры, когда мы поднялись из второй сотни рейтинга в топ-50, собиралось уже и по "пятнашке". Это абсолютно другие ощущения! Во-вторых, скорости там значительно выше. Такого атлетизма я больше нигде не встречал, кроме, может быть чемпионатов мира, когда играли с американской "Дрим тим". Опыт за океаном я получил очень хороший. Главная сложность - совмещение полноценной учебы со спортом. Поблажек никаких. Не так, как мы привыкли у нас в стране. Оценки-то у меня были хорошие, но целый день оказывался занят.

Многие игроки из вашего поколения, добывавшего славу российскому баскетболу в 90-е, затем начали тренерские карьеры. В их числе добившиеся серьезных успехов на новом поприще Евгений Пашутин, Василий Карасев, Сергей Базаревич. Согласитесь, это отнюдь не случайность. Можно ли сегодня говорить о продолжении традиций российской баскетбольной школы тренеров?

Евгений Кисурин: Мы играли у великих наставников. Когда ты тренируешься у таких мэтров, как Владимир Кондрашин, Сергей Белов, Станислав Еремин, Александр и Евгений Гомельские, Александр Сидякин, то параллельно и учишься, постигаешь секреты баскетбола, все откладывается в памяти. Наши университеты были такими. Но за нами уже появляются новые, хорошие тренерские кадры. Сейчас в России созданы приличные возможности для повышения квалификации: в Москве и Питере работают отделения Высшей школы тренеров, Международная федерация баскетбола проводит свои классы и семинары для наставников, наши специалисты в них участвуют. Сейчас в России появляются тренеры новой волны, которые пусть и не обладают таким игроцким опытом и базой повседневного практического общения с мэтрами, но у них отличная теоретическая подготовка и знания даже более фундаментальные. Поэтому отечественная баскетбольная тренерская школа была, есть и будет. У нас умный народ, и никуда эта профессия не денется.

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