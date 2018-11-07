Коллекторы возьмутся за долги за свет и газ

Неприятная новость для должников по коммунальным услугам. По сообщениям СМИ, "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств", сокращенно НАПКА, сильно заинтересовалась долгами граждан по ЖКХ, коих, по приблизительным подсчетам, больше 500 миллиардов рублей.

Судя по словам руководителя агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева, сегодня в руки коллекторов попадает примерно пять процентов наших долгов по коммунальным услугам. Именно столько им отдают поставщики света, воды, газа. В НАПКА считают, что сами коммунальщики плохо собирают долги, а у коллекторов это получится куда как лучше.

С одной стороны такое публичное заявление можно считать рекламой и желанием забрать себе самый "жирный" кусок долгов. Но с другой, в этих словах есть и большая доля истины. Коммунальщикам все сложнее брать недоимки, и они пока лишь растут. Во всяком случае, лоббистов такого предложения будет много, и желание коллекторов имеет все шансы стать реальностью.

Во всяком случае, тот же Росводоканал уже отдает часть задолженности коллекторским агентствам.