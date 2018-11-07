Косачев назвал хамством обоснование новых санкций США

Новости

ЦИК за 10 дней решит вопрос по новому главе Мособлизбиркома 12:48
Капремонт Керченского колледжа начнут в 2019 году 12:48
На Алтае полицейские изъяли крупную партию наркотиков 12:41
Ректор МГУ предложил изучать старославянский в школах 12:40
Патрушев не исключил слияния ИГИЛ и "Аль-Каиды" 12:40
Новый член ЦИК займется анализом законов 12:36
В Дагестане вынесен приговор расхитителям вещдоков 12:36
В английском лесу обнаружили нацистскую "летающую бомбу" 12:32
Китай показал первый в мире квантовый радар 12:29
Глава Минприроды озвучил сроки одобрения заявки РФ на расширение шельфа 12:27
Skoda рассекретила интерьер хэтчбека Scala 12:18
ЦИК закрыл вакансию в избиркоме Хакасии 12:08
В Кузбассе бизнесмена застрелили в подъезде дома 12:06
Собаковод из Новгорода заплатит 10 тысяч рублей за укушенный палец 12:05
У краснодарца за долги арестовали элитные авто на 44 млн рублей 11:58
В поместье президента США найден 6000-летний топор 11:53
Коммунарскую линию метро в Москве построят до конца 2023 года 11:51
На Урале запустили новый сервис для голосования по благоустройству 11:44
В Усолье-Сибирском введен режим ЧС из-за угрозы заражения химикатами 11:42
Медведев: Власти поддержат крупные компании в случае новых санкций 11:39
Видео: кот Гарфилд превратился в монстра из миров Кафки и Лавкрафта 11:35
После гибели шести человек под Тамбовом завели уголовное дело 11:32
В Магнитогорске появился бронзовый милиционер 11:30
Названы регионы с самым качественным отдыхом 11:29
Объявлена дата премьеры российского сериала о роботах 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
07.11.2018 12:21
Рубрика: Власть

Косачев назвал хамством обоснование новых санкций США

Текст: Галина Мисливская
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает хамством обоснование новых антироссийских санкций в Конгрессе США, а сам подход - откровенным издевательством.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Тем временем - очередной виток так называемых санкций США, которые только что стали предметом обсуждения в Конгрессе, - написал он в Facebook. - Откровенно хамским является их обоснование, каким его представил конгрессменам Госдеп США - дескать, Россия не выполнила условий американских внутренних (!) актов (закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года) и иных решений США по данной теме, которыми и обусловлены новые меры".

Фото: depositphotos.com
Минфин: РФ будет оспаривать санкции США против российского госдолга

При этом сенатор считает символичным параллельное обсуждение законопроекта, "который его авторы окрестили "санкциями из ада". "Это очень точная формулировка, характеризующая тот ад, который сегодня царит в головах инициаторов очередных экономических репрессий", - отметил он, ведь большинство американцев (57%), согласно проведенному в августе Институтом Гэллапа опросу, выступает за улучшение отношений с Россией.

"То есть пока на Капитолии "ад" крепчает, в Америке в целом все отнюдь не столь однозначно. Впрочем, мы уже привыкли к тому, что в США и в Европе учитывать мнение народа теперь "не в тренде", и это называется "популизмом", - подчеркнул Косачев.

"Требование к России в определенный срок предоставить гарантии того, что она не будет больше использовать нервно-паралитические яды, выглядит откровенным издевательством, поскольку даже наша попытка дать такие гарантии сама по себе стала бы подтверждением применения таких веществ ранее и неким раскаянием за содеянное", - считает он.

Поэтому он полагает, что никакой содержательной реакции из России на это не последует. "Конечно же мы готовы работать с любыми партнерами по проблематике запрещения использования химического оружия (...), но не в режиме отчета о выполнении чьих-либо внутренних актов и расследований без нашего участия".

"Только так, остальное - "ад" в головах, и пока он не развеется, санкции будут крепчать", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США Санкции и антисанкции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

С-300 в Сирии привели в боевую готовность
Коллекторы возьмутся за долги за свет и газ
Названы регионы с самым качественным отдыхом
Российская ракета вывела на орбиту европейский метеоспутник
Лавров счел санкции США в отношении Ирана нелегитимными