Косачев назвал хамством обоснование новых санкций США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает хамством обоснование новых антироссийских санкций в Конгрессе США, а сам подход - откровенным издевательством.

"Тем временем - очередной виток так называемых санкций США, которые только что стали предметом обсуждения в Конгрессе, - написал он в Facebook. - Откровенно хамским является их обоснование, каким его представил конгрессменам Госдеп США - дескать, Россия не выполнила условий американских внутренних (!) актов (закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года) и иных решений США по данной теме, которыми и обусловлены новые меры".

При этом сенатор считает символичным параллельное обсуждение законопроекта, "который его авторы окрестили "санкциями из ада". "Это очень точная формулировка, характеризующая тот ад, который сегодня царит в головах инициаторов очередных экономических репрессий", - отметил он, ведь большинство американцев (57%), согласно проведенному в августе Институтом Гэллапа опросу, выступает за улучшение отношений с Россией.

"То есть пока на Капитолии "ад" крепчает, в Америке в целом все отнюдь не столь однозначно. Впрочем, мы уже привыкли к тому, что в США и в Европе учитывать мнение народа теперь "не в тренде", и это называется "популизмом", - подчеркнул Косачев.

"Требование к России в определенный срок предоставить гарантии того, что она не будет больше использовать нервно-паралитические яды, выглядит откровенным издевательством, поскольку даже наша попытка дать такие гарантии сама по себе стала бы подтверждением применения таких веществ ранее и неким раскаянием за содеянное", - считает он.

Поэтому он полагает, что никакой содержательной реакции из России на это не последует. "Конечно же мы готовы работать с любыми партнерами по проблематике запрещения использования химического оружия (...), но не в режиме отчета о выполнении чьих-либо внутренних актов и расследований без нашего участия".

"Только так, остальное - "ад" в головах, и пока он не развеется, санкции будут крепчать", - заключил он.