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07.11.2018 11:18
Рубрика: Спорт

Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Текст: Данила Жиляев

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Фото: AP Photo/Jason Behnken Фото: AP Photo/Jason Behnken
Фото: AP Photo/Jason Behnken
Фото: @russiahockey/Twitter.com
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"Молнии" минувшим вечером обыграли "Эдмонтон" 5:2 и закрепились на верхней строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 23-мя очками после 15 игр. Кучеров в этой встрече набрал три очка, забросив две шайбы и отдав результативную передачу. Однако сам он не стал говорить о своих заслугах, отметив, вместо этого, вратаря своей команды Андрея Василевского, который провел очередной выдающийся матч, даже несмотря на две пропущенные шайбы.

Андрей отразил 33 броска, а самым ярким эпизодом в его исполнении стал момент, когда он действовал, скорее, как футбольный голкипер, в прыжке рукой отбив шайбу после броска Тая Рэтти. Кучеров подчеркнул, что вратарь очень помогает команде.

"Надо поблагодарить Василевского, он потрясающе сыграл. Он проделывает невероятную работу, и видеть это очень приятно и радостно. Я счастлив играть с ним в одной команде", - сказал Никита после игры.

Фото: РИА Новости
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У другого российского вратаря, Сергея Бобровского из "Коламбуса", дела идут не лучшим образом - пока что он проводит откровенно неудачный сезон. Тем не менее, именно он стал одним из героев матча с "Далласом", который его команда выиграла 4:1. Сергей в этой встрече отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой матча.

Отметим, что благодаря этому успеху Бобровский вышел на третье место по победам среди российских вратарей в истории НХЛ - он выиграл 222-й матч. Рекордсменом остается Евгений Набоков, одержавший 353 победы, а на втором месте в этом почетном списке числится Николай Хабибуллин - 333.

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин в игре с "Далласом" нанес три броска и записал в свой актив ассистентский балл. В составе "Старз" не оказалось Александра Радулова, а вот Валерий Ничушкин, вернувшийся в НХЛ в этом сезоне, на лед вышел, правда, результативными действиями отметиться не смог.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Удачно сложилась игра для лидера "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко. Его команда взяла верх над "Каролиной" 4:1, а российский форвард сделал две голевые передачи. Его результативная серия продлилась до пяти матчей, а за последние 10 игр он лишь один раз покинул площадку, не набрав очков.

Наконец, вторую подряд победу после ряда неудач одержал "Лос-Анджелес", и далеко не последнюю роль в этом сыграл российский нападающий Илья Ковальчук. "Короли" победили "Анахайм" 4:1, Илья забросил шайбу, которая стала для него пятой в сезоне, а также сделал две результативные передачи.

 

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