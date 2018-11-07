Единая лига подвела итоги октября и определила лучшего игрока (MVP) прошедшего месяца. Им предсказуемо стал лидер подмосковных "Химок", первый бомбардир прошлогоднего чемпионата Старого Света 2017 и Евролиги-2017/18 атакующий защитник Алексей Швед.

У Алексея Шведа и его БК "Химки" пока все хорошо в чемпионате Единой Лиги, но в Евролиге надо обязательно прибавлять. Фото: Михаил Синицын/ РГ

В голосовании экспертов воспитанник белгородского баскетбола опередил американского центрового ЦСКА Отелло Хантера и его соотечественника, форварда саратовского "Автодора" Перрина Бьюфорда.

Одержав победы во всех шести проведенных матчах, "Химки" сейчас вместе с действующим чемпионом ЦСКА делят лидерство в Единой лиге. Конкретно в октябре подмосковная команда последовательно взяла верх над латвийским ВЭФом (96:67), красноярским "Енисеем" (99:67), эстонским "Калевом" (80:73), представляющей Пермский край "Пармой" (80:70) и одним из главных конкурентов за призовые места в итоговой классификации казанским УНИКСом (78:65).

Алексей Швед встречу в Перми по решению тренерского штаба пропустил, а в остальных четырех октябрьских играх он суммарно набрал 90 очков, то есть в среднем 22,5 за матч. Показатель шикарный! Причем в Красноярске главной звезде Лиги удался так называемый "дабл-дабл" - к 20 очкам он добавил 11 результативных передач.

- В Единой Лиге стартовали мы хорошо, - отметил MVP октября. - Пока наша команда только сыгрывается. Есть над чем работать, но главное, что мы добились побед во всех матчах. При этом нельзя сказать, что игры складывались для нас легко, везде была борьба. Получать индивидуальные награды всегда приятно, но для меня в приоритете - коллективный результат.

В ближайшую пятницу "Химки" в рамках Евролиги принимают у себя на "Арене Мытищи" грозную испанскую "Барселону". Напомним, что на прошлой неделе в сражении против другого клуба из объективно сильнейшей национальной лиги Старого Света Швед и компания одолели "Гран-Канарию" - 87:72. А в Единой Лиге следующий матч подопечные главного тренера Георгиоса Барцокаса проведут 12-го числа на площадке расположенного в Химках Баскетбольного центра Московской области с ВЭФом.