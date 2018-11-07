Новости

Иран предупредил покупателей нефти о "тяжелых" месяцах 00:57
Далай-лама предложил изменить порядок поиска преемника 00:04
Небензя: Москва против "затягивания" Боснии в НАТО 06.11.2018
ФАС заподозрила власти Приморья в занижении цен на рыбу 06.11.2018
Умер актер из "Пиратов ХХ века" Геннадий Четвериков 06.11.2018
Сирийский военный убит в Латакии 06.11.2018
Костин напишет открытое письмо об участии в форуме в Давосе‍ 06.11.2018
Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован 06.11.2018
Технические сбои осложнили голосование в ряде штатов США 06.11.2018
В Монако задержан миллиардер Рыболовлев, на его вилле прошли обыски 06.11.2018
В Москве загорелся деревянный храм 06.11.2018
Видео: Сотрудники СБУ вломились в квартиру украинской правозащитницы 06.11.2018
СМИ: В Монако задержан российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев 06.11.2018
Умерла актриса "Моей прекрасной няни" и "Интернов" Наталья Корчагина 06.11.2018
Выборы в Конгресс США оказались под угрозой срыва в штате Джорджия 06.11.2018
Лавров раскритиковал давление на систему платежей SWIFT в связи с Ираном 06.11.2018
ФСИН проверила фото "цапка", поедающего деликатесы в колонии 06.11.2018
В подмосковном Пушкино загорелся крупный склад 06.11.2018
В Чувашии женщина выпала из движущегося поезда 06.11.2018
После взрыва газа в смоленском доме обрушились балконы 06.11.2018
Олег Дерипаска не поедет на Всемирный экономический форум 06.11.2018
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски 06.11.2018
Лукашенко открыл реконструированный мост через Припять 06.11.2018
В Москве прооперирован Алексей Венедиктов 06.11.2018
Нефть марки Brent обвалилась на вечерних торгах 06.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
07.11.2018 00:16
Рубрика: Спорт

Бросает Швед

Лидер "Химок" признан лучшим игроком октября в Единой лиге
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7712 (249)
Единая лига подвела итоги октября и определила лучшего игрока (MVP) прошедшего месяца. Им предсказуемо стал лидер подмосковных "Химок", первый бомбардир прошлогоднего чемпионата Старого Света 2017 и Евролиги-2017/18 атакующий защитник Алексей Швед.
У Алексея Шведа и его БК "Химки" пока все хорошо в чемпионате Единой Лиги, но в Евролиге надо обязательно прибавлять. Фото: Михаил Синицын/ РГ У Алексея Шведа и его БК "Химки" пока все хорошо в чемпионате Единой Лиги, но в Евролиге надо обязательно прибавлять. Фото: Михаил Синицын/ РГ
У Алексея Шведа и его БК "Химки" пока все хорошо в чемпионате Единой Лиги, но в Евролиге надо обязательно прибавлять. Фото: Михаил Синицын/ РГ

В голосовании экспертов воспитанник белгородского баскетбола опередил американского центрового ЦСКА Отелло Хантера и его соотечественника, форварда саратовского "Автодора" Перрина Бьюфорда.

В чемпионате женской баскетбольной Премьер-лиги наступил перерыв

Одержав победы во всех шести проведенных матчах, "Химки" сейчас вместе с действующим чемпионом ЦСКА делят лидерство в Единой лиге. Конкретно в октябре подмосковная команда последовательно взяла верх над латвийским ВЭФом (96:67), красноярским "Енисеем" (99:67), эстонским "Калевом" (80:73), представляющей Пермский край "Пармой" (80:70) и одним из главных конкурентов за призовые места в итоговой классификации казанским УНИКСом (78:65).

Алексей Швед встречу в Перми по решению тренерского штаба пропустил, а в остальных четырех октябрьских играх он суммарно набрал 90 очков, то есть в среднем 22,5 за матч. Показатель шикарный! Причем в Красноярске главной звезде Лиги удался так называемый "дабл-дабл" - к 20 очкам он добавил 11 результативных передач.

- В Единой Лиге стартовали мы хорошо, - отметил MVP октября. - Пока наша команда только сыгрывается. Есть над чем работать, но главное, что мы добились побед во всех матчах. При этом нельзя сказать, что игры складывались для нас легко, везде была борьба. Получать индивидуальные награды всегда приятно, но для меня в приоритете - коллективный результат.

ЦСКА и "Химки" одержали свои шестые победы в Единой лиге

В ближайшую пятницу "Химки" в рамках Евролиги принимают у себя на "Арене Мытищи" грозную испанскую "Барселону". Напомним, что на прошлой неделе в сражении против другого клуба из объективно сильнейшей национальной лиги Старого Света Швед и компания одолели "Гран-Канарию" - 87:72. А в Единой Лиге следующий матч подопечные главного тренера Георгиоса Барцокаса проведут 12-го числа на площадке расположенного в Химках Баскетбольного центра Московской области с ВЭФом.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Действия НАТО на границах РФ не останутся без ответа
Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана
В "Роскосмосе" сообщили о сбое в одном из компьютеров на МКС
ФСИН проверила фото "цапка", поедающего деликатесы в колонии
Правительство уточнило правила идентификации в мессенджерах