Московский "Локомотив" досрочно лишился шансов на участие в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Юрия Семина проиграла на выезде "Порту" (1:4) и осталась на последнем месте в группе "D". Российский клуб не набрал пока ни одного очка.

По итогам жеребьевки группового этапа почти все специалисты сошлись во мнении, что "Локомотиву", в отличие от еще одного нашего представителя в Лиге чемпионов ЦСКА, повезло. Еще бы: в квартет к армейцам отправились обладатель трофея мадридский "Реал" и одна из лучших итальянских команд "Рома". Ну а "железнодорожникам" попались "Шальке", "Галатасарай" и "Порту". Если откровенно, никого из них не отнесешь к грандам.

Но "Локомотив" провалился. К чести главного тренера "красно-зеленых" Юрия Семина, он не стал искать никаких оправданий. И даже сильный дождь, который лил на протяжении всего матча в Португалии, по мнению тренера, никак не повлиял на ход встречи.

- Обе команды играли в одинаковых условиях. Какая разница - был дождь или нет? Сильные футболисты проявляют свои лучшие качества в любых ситуациях, - полагает Семин.

По словам Юрия Павловича, "Локомотив" наказывали "за малейшие ошибки". Специалист считает, что у его команды не было баланса между атакой и обороной.

- Игроки "Порту" - особенно Корона, Марега и Браими, явно превосходили нас в скорости, - подчеркнул Семин. - Но мы создали немало моментов у чужих ворот. Почему их не реализовали? Тут несколько причин. Лига чемпионов не прощает ошибок, потому что тут выступают футболисты высочайшего класса. Нас наказывали за каждую оплошность.

Теперь "Локомотиву" остается бороться за выход в плей-офф Лиги Европы. Сделать это можно, заняв третье место в группе, которое сейчас занимает "Галатасарай". В активе турецкого клуба четыре очка. А это значит, что в следующем матче - как раз с "желто-красными" на своем поле - москвичам необходимо будет побеждать. Любой другой результат оставит "Локомотив" без еврокубковой весны.

- Мы должны продолжать, и мы будем бороться за третью строчку. Любое набранное нами очко идет в таблицу коэффициентов УЕФА. И для нас очень важно выступать в еврокубках. Лига Европы - очень сильный турнир. И мы сделаем все возможное, чтобы попасть туда, можете в этом не сомневаться, - отметил Семин.

Что касается "Порту", то благодаря победе "драконы" закрепились на первой строчке в таблице с десятью очками. Далее идет "Шальке" (восемь очков), обыгравший в параллельной встрече "Галатасарай" (2:0). Высока вероятность, что именно эти две команды выйдут в плей-офф.

Одну из главных сенсаций группового этапа преподнесла "Црвена Звезда". Сербы на своем поле неожиданно переиграли одного из лидеров английского чемпионата - "Ливерпуль" (2:0).

В параллельной встрече "Наполи" с "ПСЖ" так и не выявили победителя - 1:1. На данный момент расклад сил в таблице следующий: у итальянцев с англичанами по шесть очков, у французов - пять. Но уже в следующем туре "Ливерпуль" отправится на выезд в Париж. В то время как неаполитанцы примут "Црвену Звезду". В случае поражения от "ПСЖ" команда Юргена Клоппа с высокой долей вероятности опустится на третье место. И в заключительном матче ей надо будет обязательно побеждать "Наполи", который единственный в этой группе никому еще не уступил.

"Црвена Звезда" же добилась исторического достижения: впервые в новейшей истории сербская команда выиграла матч группового этапа Лиги чемпионов.Совсем развалился "Монако". Клуб из одноименного княжества пропустил четыре безответных мяча от "Брюгге" на своем поле и лишился шансов на выход в плей-офф. Полузащитник монегасков Александр Головин остался вне заявки на игру из-за травмы. Ну а лидируют в этой группе "Боруссия" и "Атлетико", в активе которых по девять очков. В четвертом туре мадридский клуб оказался сильнее немецкого - 2:0.

В 18-й раз подряд в плей-офф Лиги чемпионов сыграет "Барселона". Каталонцы хоть и упустили победу над "Интером" (1:1), пропустив на последних минутах, но остались лидерами квартета "B".

"Локомотив" уступил во всех четырех встречах в группе с разницей мячей 2:11

За вторую путевку в 1/8 финала итальянцы, вероятно, поборются с "Тоттенхэмом". Англичане вырвали победу у голландского ПСВ (2:1) благодаря дублю Харри Кейна и с четырьмя очками идут третьими в таблице. В активе клуба из Эйндховена лишь один балл.

Добавим, что в среду в Лиге чемпионов состоялись заключительные матчи четвертого тура группового этапа. Провел свою встречу и ЦСКА: армейцы принимали "Рому".