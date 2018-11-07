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07.11.2018 01:13
Рубрика: Спорт

"Локомотив" проиграл "Порту" и лишился шансов на выход в плей-офф

Текст: Артур Нанян
Московский "Локомотив" потерпел четвертое поражение подряд на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда Юрия Семина проиграла в гостях "Порту" (1:4) и досрочно прекратила борьбу за выход в плей-офф.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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"Железнодорожники" оказались не готовы к Лиге чемпионов. Можно сколько угодно сетовать на невезение в стартовых двух встречах с "Галатасараем" и "Шальке", но спаренные матчи с "Порту" показали: "красно-зеленые" пока не дотягивают до уровня лучших европейских команд. А если откровенно - даже средних.

Ведь при всем уважении, соперников москвичей вряд ли можно отнести к грандам. Тот же "Порту" хоть и является одним из самых опытных еврокубковых бойцов, но грандиозных успехов в последнее время не добивался.
Но "Локомотив" откровенно провалился в этих двух матчах.

Как и двумя неделями ранее в Черкизово, "красно-зеленые" уже в первом тайме пропустили два мяча: отличились Эктор Эррера и Мусса Марега. Интрига вернулась после гола Джефферсона Фарфана на 59-й минуте с передачи Алексея Миранчука. Однако хозяева быстро забрали инициативу обратно в свои руки. Голы Хесуса Короны и Отавио принесли "Порту" третью победу в группе. А вместе с ней и уверенное лидерство в квартете "D".

Фото: Медиакорпорация Китая
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Что касается "Локомотива", то "железнодорожники" все еще претендуют на участие в плей-офф Лиги Европы. Для этого команде Семина надо занять третью строчку в группе. Сейчас ее занимает турецкий "Галатасарай", у которого в активе четыре очка.

Следующий матч в Лиге чемпионов россияне проведут как раз против клуба из Стамбула. И в ней для сохранения шансов на участие в еврокубковой весне "Локомотиву" необходимо будет побеждать.

В остальных встречах дня были зафиксированы следующие результаты: "Интер" - "Барселона" - 1:1, "Тоттенхэм" - ПСВ - 2:1, "Монако" - "Брюгге" - 0:4, "Атлетико" - "Боруссия" Д - 2:0, "Шальке" - "Галатасарай" - 2:0,"Наполи" - "ПСЖ" - 1:1, "Црвена Звезда" - "Ливерпуль" - 2:0.

Спорт Футбол Лига чемпионов 2018/2019
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