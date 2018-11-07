По его словам, без этого невозможно защитить европейцев. "У нас должна быть Европа, которая себя защищает, преимущественно самостоятельно, без США", - подчеркнул хозяин Елисейского дворца. Причем, перечисляя страны, от которых Евросоюзу в принципе стоит защищаться, Эмманюэль Макрон снова упомянул Соединенные Штаты, поставив их в один ряд с Китаем и Россией. Правда, после заявил, что выступает за развитие "подлинного диалога с Россией", европейской державой, которую он уважает.
Что касается прямого выпада в адрес Вашингтона, то местные политические обозреватели связывают такой демарш президента с намерением США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вызвавшим его резкое недовольство. Об этом Макрон заявил Дональду Трампу в недавнем телефонном разговоре, а в интервью радиостанции Еurope 1 назвал Европу "главной жертвой" вероятного выхода США из ракетного соглашения. Как здесь полагают, эта тема также будет поднята им в ходе предстоящих торжеств по случаю 100-летия окончания Второй мировой войны, на которые в Париж среди прочих высокопоставленных гостей прилетит глава американской администрации.
Надо сказать, что о своем стремлении продвинуть вперед дело формирования общеевропейских вооруженных сил Эмманюэль Макрон заявил чуть ли не сразу после переезда в Елисейский дворец. В программной речи, посвященной реформированию Евросоюза, глава Пятой республики назвал оборону той областью, с которой в целом следует начать преобразования структур ЕС. Он предлагал создать общий оборонный бюджет, совместные вооруженные подразделения сил быстрого реагирования, единую военную доктрину, а чтобы дать пример такой кооперации, согласился принимать граждан других европейских стран во французскую армию.
Все эти инициативы пока пробуксовывают, воспринимаются большинством партнеров Франции по ЕС без особого энтузиазма. А такие страны, как Польша, прибалтийская "троица" вообще скептически относятся к планам Макрона и в этом вопросе в первую очередь по-прежнему полагаются на США и НАТО.
Пожалуй, одним из немногих направлений, где удалось хоть как-то продвинуться, стала утвержденная ЕС весной этого года программа постоянного структурного сотрудничества в области обороны и безопасности (PESCO). Она среди прочего предполагает разработку исключительно европейской военной техники, в частности, бронетанковой и авиационной.