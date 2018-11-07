Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в эфире радиостанции Europe 1, предложил создать "общеевропейскую армию", которая была бы независимой от Соединенных Штатов.

По его словам, без этого невозможно защитить европейцев. "У нас должна быть Европа, которая себя защищает, преимущественно самостоятельно, без США", - подчеркнул хозяин Елисейского дворца. Причем, перечисляя страны, от которых Евросоюзу в принципе стоит защищаться, Эмманюэль Макрон снова упомянул Соединенные Штаты, поставив их в один ряд с Китаем и Россией. Правда, после заявил, что выступает за развитие "подлинного диалога с Россией", европейской державой, которую он уважает.

Что касается прямого выпада в адрес Вашингтона, то местные политические обозреватели связывают такой демарш президента с намерением США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вызвавшим его резкое недовольство. Об этом Макрон заявил Дональду Трампу в недавнем телефонном разговоре, а в интервью радиостанции Еurope 1 назвал Европу "главной жертвой" вероятного выхода США из ракетного соглашения. Как здесь полагают, эта тема также будет поднята им в ходе предстоящих торжеств по случаю 100-летия окончания Второй мировой войны, на которые в Париж среди прочих высокопоставленных гостей прилетит глава американской администрации.

Надо сказать, что о своем стремлении продвинуть вперед дело формирования общеевропейских вооруженных сил Эмманюэль Макрон заявил чуть ли не сразу после переезда в Елисейский дворец. В программной речи, посвященной реформированию Евросоюза, глава Пятой республики назвал оборону той областью, с которой в целом следует начать преобразования структур ЕС. Он предлагал создать общий оборонный бюджет, совместные вооруженные подразделения сил быстрого реагирования, единую военную доктрину, а чтобы дать пример такой кооперации, согласился принимать граждан других европейских стран во французскую армию.

Все эти инициативы пока пробуксовывают, воспринимаются большинством партнеров Франции по ЕС без особого энтузиазма. А такие страны, как Польша, прибалтийская "троица" вообще скептически относятся к планам Макрона и в этом вопросе в первую очередь по-прежнему полагаются на США и НАТО.

Пожалуй, одним из немногих направлений, где удалось хоть как-то продвинуться, стала утвержденная ЕС весной этого года программа постоянного структурного сотрудничества в области обороны и безопасности (PESCO). Она среди прочего предполагает разработку исключительно европейской военной техники, в частности, бронетанковой и авиационной.