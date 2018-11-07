Максим Прокш: Основой реализации антипиратского меморандума должна стать технология распределенных реестров

Советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш заявил, комментируя подписанный на прошлой неделе антипиратский меморандум, что главным технологическим решением для реализации его условий должна стать технология распределенных реестров. В качестве примера Прокш привел успешный опыт реализации совместного проекта Фонда "Сколково" и Ассоциации IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности") по созданию полноценной инфраструктуры для сферы интеллектуальной собственности. Документ, подписанный между крупнейшими российскими поисковиками и интернет-хостингами, а также правообладателями - представителями ведущих медиахолдингов страны, предусматривает досудебное удаление ссылок на пиратский контент из поисковой выдачи, а также занесение ссылок в реестр пиратских сайтов.

- Какие инфраструктурные решения понадобятся для реализации условий меморандума и, в частности, касающихся оператора реестра ссылок на нелегальный контент?

- Основное инфраструктурное решение для реализации условий меморандума - это, конечно, технология распределенных реестров. На основе данной технологии уже создан целый ряд проектов, которые прошли пилотную стадию и перешли в промышленную эксплуатацию. Так работает платформа управления объектами интеллектуальной собственности IPChain, которая способна уже сейчас предоставить технологическое решение для реализации меморандума. Фонд "Сколково” выступил одним из инициаторов этого проекта.

- Создание реестра ссылок на нелегальный контент потребует некоторого времени, которое инициаторы называют "переходным". Этот период определен в полгода. Хватит ли времени, чтобы создать необходимую инфраструктуру для всех пользователей реестра?

- Времени на создание инфраструктуры, которая будет удобной и эффективной для всех пользователей реестра, должно хватить, если пользоваться уже существующими и доказавшими свою эффективность решениями, а не разрабатывать что-то новое с нуля.

- В так называемый "переходный период" заменой реестру станет простая онлайн-таблица. Но это может способствовать злоупотреблениям при удалении ссылок из поисковой выдачи. Существует ли механизм защиты от неправомерного удаления? В чем уникальность использования технологии распределенных реестров?

- Технология распределенных реестров позволяет формировать блоки, или цепочки, которые нельзя изменить, не оставляя следов. Важно, что блокчейн позволит создать и культивировать среду доверия между поисковиками и правообладателеями. Плоские реестры в виде таблиц безнадежно устарели и технологически, и морально.

- Насколько, с вашей точки зрения, проработан механизм взаимоотношений между правообладателями, поисковиками, операторами реестра?

- Время покажет, как будут развиваться отношения всех вовлеченных в меморандум сторон. Я настроен оптимистично, потому что главные предпосылки успешного взаимодействия - воля и технологические возможности - присутствуют.