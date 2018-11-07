Максим Прокш: Основой реализации антипиратского меморандума должна стать технология распределенных реестров

- Какие инфраструктурные решения понадобятся для реализации условий меморандума и, в частности, касающихся оператора реестра ссылок на нелегальный контент?
- Основное инфраструктурное решение для реализации условий меморандума - это, конечно, технология распределенных реестров. На основе данной технологии уже создан целый ряд проектов, которые прошли пилотную стадию и перешли в промышленную эксплуатацию. Так работает платформа управления объектами интеллектуальной собственности IPChain, которая способна уже сейчас предоставить технологическое решение для реализации меморандума. Фонд "Сколково” выступил одним из инициаторов этого проекта.
- Создание реестра ссылок на нелегальный контент потребует некоторого времени, которое инициаторы называют "переходным". Этот период определен в полгода. Хватит ли времени, чтобы создать необходимую инфраструктуру для всех пользователей реестра?
- Времени на создание инфраструктуры, которая будет удобной и эффективной для всех пользователей реестра, должно хватить, если пользоваться уже существующими и доказавшими свою эффективность решениями, а не разрабатывать что-то новое с нуля.
- В так называемый "переходный период" заменой реестру станет простая онлайн-таблица. Но это может способствовать злоупотреблениям при удалении ссылок из поисковой выдачи. Существует ли механизм защиты от неправомерного удаления? В чем уникальность использования технологии распределенных реестров?
- Технология распределенных реестров позволяет формировать блоки, или цепочки, которые нельзя изменить, не оставляя следов. Важно, что блокчейн позволит создать и культивировать среду доверия между поисковиками и правообладателеями. Плоские реестры в виде таблиц безнадежно устарели и технологически, и морально.
- Насколько, с вашей точки зрения, проработан механизм взаимоотношений между правообладателями, поисковиками, операторами реестра?
- Время покажет, как будут развиваться отношения всех вовлеченных в меморандум сторон. Я настроен оптимистично, потому что главные предпосылки успешного взаимодействия - воля и технологические возможности - присутствуют.