Экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова вошла в топ-3 теннисисток, заработавших больше всего призовых за карьеру. Рейтинг, охвативший всю историю женского тенниса, был опубликован в "Твиттере" WTA Insider.

С 2001 года Шарапова получила больше 38 миллионов долларов призовых. Второе место заняла Винус Уильямс (41 миллион). Ну и недосягаема для конкуренток младшая из сестер Уильямс - Серена (88 миллионов).

Между тем WTA также подводит статистические итоги сезона. Самая удачная номинация для россиянок - представительство в топ-100 мирового рейтинга. Лидируют снова американки (12), а наших теннисисток там восемь: Дарья Касаткина (10-й номер), Мария Шарапова (29), Анастасия Павлюченкова (42), Екатерина Макарова (59), Евгения Родина (88), Екатерина Александрова(93), Анастасия Потапова (94), Анна Блинкова (98).