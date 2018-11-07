Матвиенко обеспокоена перспективой отключения части страны от ТВ

Совет Федерации намерен обратиться в правительство и к президенту с просьбой принять меры для того, чтобы никто в России не остался без телевидения после перехода на цифровое вещание в следующем году. Глава Совфеда Валентина Матвиенко поручила сделать для этого все возможное.

Тему подняла на пленарном заседании в среду глава комиссии по развитию информационного общества Людмила Бокова. Она напомнила, что в текущем году заканчивается действие программы "Развитие телевещания в РФ на 2009-2018 годы", в связи с чем прекращается ее финансирование из федерального бюджета и планируется отключение аналогового наземного эфирного вещания с 10 января 2019 года.

"В результате более 800 тыс. домохозяйств не будут иметь доступ к цифровому эфирному вещанию, что составляет 1,4% общего числа домохозяйств на территории РФ", - сказала Бокова.

"Действительно (надо) незамедлительно обращаться в правительство, чтобы был принят комплекс мер", - считает Валентина Матвиенко. "Кроме того, надо посмотреть, как законодательно дать право субъектам РФ поддерживать незащищенные слои населения, потому что спутниковая приставка дорого стоит, пенсионеры себе не смогут позволить этого", - добавила она и дала протокольное поручение трем комитетам палаты.

По мнению главы комиссии по информационной политике Алексея Пушкова, позиция правительства в вопросе перехода на "цифру" очень жесткая. "Сил самого Совета Федерации на уровне комитетов и комиссий может не хватить", - считает он.

"Мы с правительством оперативно отработаем, а потом, если будет необходимо, обратимся к президенту", - ответила Матвиенко. "Надо сделать максимум возможного для того, чтобы это как-то отрегулировать", - добавила она.