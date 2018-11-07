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07.11.2018 13:55
Рубрика: Власть

Матвиенко устроила разнос сенаторам-прогульщикам

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила своему первому заму Николаю Федорову взять письменные объяснения у всех сенаторов, присутствовавших на пленарном заседании палаты в среду в начале и в конце, но "прогулявших" середину.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

По сложившейся традиции, спикер в конце заседания подвела итоги работы членов палаты за день и высказала недовольство тем, что часть из них явилась на открытие и закрытие заседания, но отсутствовала в зале в остальное время.

Фото: depositphotos.com
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"Если вы убедите меня в том, что у вас есть более важные дела, чем пленарное заседание, я постараюсь отнестись с пониманием. Но ваше основное место работы - здесь, вы получаете здесь заработную плату и будьте добры добросовестно ее отрабатывать", - сказала она.

"Я попросила Николая Васильевича (Федорова - прим. "РГ") у всех, кто осчастливил в начале и в конце заседания, а по ходу заседания отсутствовал, взять письменные объяснительные. Мы должны будем принять меры, коллеги", - добавила Матвиенко.

Она подчеркнула, что Совет Федерации - "это не детский сад, не школа" и не изостудия, здесь нет места "вольным художникам".

К тем, кто не прислушается к призыву, будут приняты меры, предупредила спикер. "Я буду вынуждена сообщить в органы законодательной и представительной власти, которые вы представляете, что вы недобросовестно исполняете свои обязанности", - сказала она и добавила, что два заседания в месяц - посильная нагрузка и нет необходимости вынуждать руководство Совфеда идти на крайние меры.

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По итогам заседания, лучшие показатели посещаемости показала левая сторона, затем - середина, а в отстающих в очередной раз оказалась правая сторона зала заседаний, которую Валентина Матвиенко назвала "правым сектором".

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации
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