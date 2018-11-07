МЧС предлагает новые жесткие меры по предотвращению пожаров

Без подписи пожарного инспектора не начнется строительство ни одного здания, где предполагается массовое присутствие людей. Инспектор сможет проводить проверки внезапно. Такие радикальные предложения включены МЧС в законопроекты об изменениях в правила противопожарной безопасности. О предложенных инициативах корреспонденту "РГ" рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС - главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Ринат Шамилевич, после трагедии в "Зимней вишне" случилось еще несколько резонансных пожаров. Все - с жертвами. Вы предлагаете радикальные меры, чтобы предотвратить опасность. Бизнес воспримет их как крайне жесткие - особенно внезапные проверки или визы пожарных инспекторов, без которых нельзя будет построить ни кинотеатр, ни торговый центр. Найдете поддержку у законодателей?

Ринат Еникеев: Чтобы уменьшить число пожаров и избежать гибели людей, необходимо ужесточать требования пожарной безопасности. МЧС России подготовлен целый ряд инициатив, в их числе возвращение пожарным инспекторам функций надзора за объектами строительства, которых, как известно, мы лишились более 10 лет назад.

Когда вы готовили свои предложения, то советовались с законодателями? Вы уверены, что законопроекты пройдут и вас поддержат?



Ринат Еникеев: Нас поддержали депутаты Госдумы.

Ими, кстати, был подготовлен и свой собственный законопроект, который наделяет МЧС правом осуществлять надзор при строительстве и реконструкции объектов, торговых центров в том числе, проводить экспертизу и выдавать заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности.

Депутаты начали работу над этим законопроектом сразу после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". Разумеется, МЧС работало над этим документом вместе с депутатами.

Статистические данные указывают на то, что в 80 процентов случаев, когда принимаются объекты с массовым пребыванием людей, там присутствуют "пороки" в строительном проектировании в области пожарной безопасности - как на стадии экспертизы проектов, так и на стадии приемки их в эксплуатацию.

В итоге добросовестные предприниматели приобретают или арендуют эти помещения, через несколько лет к ним приходит пожарный инспектор и выявляет массу нарушений. То пути эвакуации спланированы так, что проходят через лифтовые холлы. То тамбур-шлюз сделан не по нормам, то огнезадерживающие клапаны не установлены. То парковки сделаны так, что пожарной машине не развернуться или козырек мешает выдвинуть лестницу… И инспектор понимает: чтобы устранить эти нарушения, надо чуть ли не все здание ломать. Для бизнеса в этом случае он становится врагом, у него складывается ненормальное отношение к работе государственных органов, и я его понимаю.

А вот если бы пожарный инспектор участвовал на каждом этапе строительства объекта, то этих ситуаций можно было бы избежать.

На какой стадии рассмотрения находится сейчас этот законопроект?



Ринат Еникеев: 17 ноября должен быть подготовлен отзыв правительства на депутатский законопроект. Сейчас мы ведем обсуждение с другими заинтересованными министерствами - это минэкономразвития и минстрой, разногласия, конечно, есть, но вместе мы стараемся прийти к какому-то единому решению.

А что касается вступления закона в силу, я думаю, что при самых лучших стечениях обстоятельств это произойдет не ранее 2020 года. Но наводить порядок в строительстве и эксплуатации любых зданий надо как можно быстрее. Это принципиальная позиция МЧС.

У ваших подчиненных инспекторов есть большие проблемы с проверками объектов, у которых много собственников. Как и когда вы ее планируете решать?



Ринат Еникеев: Чтобы ее решить, надо упростить для инспекторов порядок проведения проверок объектов. Сейчас это одна из первоочередных задач, Госдума с МЧС России уже разработали соответствующий законопроект.

Что происходит сейчас? МЧС проверяет не конкретный торговый центр, а юридических лиц, которые работают в нем. И для того чтобы организовать такую проверку, нужно иметь информацию обо всех этих юридических лицах, которые владеют, пользуются, распоряжаются имуществом, установить их статус, внести их в план проверок. А когда инспектор придет с этой проверкой, могут смениться и собственники, и арендаторы. В этом случае ему ничего не останется, как развернуться и уйти.

Предприниматели это знают и активно пользуются правовой лазейкой. Незадолго до назначенной проверки они перерегистрируются и получают отсрочку, и так может продолжаться до бесконечности.

Поэтому мы считаем, и депутаты нас в этом поддержали, что инспектор должен проверять здание целиком по конкретному адресу, а не искать владельцев, собственников и так далее. Наоборот, они должны искать инспектора, чтобы тот их проверил. Для нас это был бы идеальный вариант.

К плановым проверкам можно подготовиться заранее - открыть эвакуационные выходы, включить все системы. Инспектор уйдет, и опять несколько лет можно не думать о вопросах пожарной безопасности…



Ринат Еникеев: Такая проблема тоже известна, и у нас есть решение - позволить инспектору проводить профилактический рейдовый осмотр объекта в служебное время без предварительных уведомлений. И делать это без предупреждения собственников, арендаторов, охранников и так далее.

В этом случае инспектор придет, посмотрит сам в общедоступных местах, открыты выходы или закрыты, есть системы защиты или нет. Если возникает подозрение, что там что-то не работает, то мы обращаемся в прокуратуру и инициируем внеплановую проверку.

В случае же, если мы фиксируем нарушение сразу, то приглашаем собственника, можем даже журналистов позвать, фиксируем это актом и на месте применяем меры административного воздействия. Может быть, вплоть до приостановки эксплуатации объекта через решение суда.

МЧС не хочет сделать плановые проверки более частыми?



Ринат Еникеев: Частота плановых проверок зависит от категорий риска объектов, которые были введены с внедрением риск-ориентированного подхода в 2017 году. Объекты высокой категории риска проверяются сейчас раз в три года, значительного - раз в четыре, среднего - 7 лет и так далее. Всего пять категорий риска.

Надо позволить инспектору проводить осмотр объекта без предварительных уведомлений, без предупреждения собственников, арендаторов, охранников

Но сейчас МЧС России подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в положение о Государственном пожарном надзоре, и к пяти существующим степеням риска добавится "чрезвычайно высокая".

Изменится и периодичность проверок: объекты чрезвычайно высокого риска будут проверять раз в год, высокого риска - раз в два года и так далее. К высокой категории риска будут отнесены объекты с массовым пребыванием людей - это и торговые центры, и библиотеки, и детские центры, и кинотеатры. Так что проверки действительно будут проводиться чаще.