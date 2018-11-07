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07.11.2018 15:58
Рубрика: Спорт

МЦК будет работать на час дольше в день матча ЦСКА - "Рома"

Работа Московского центрального кольца (МЦК) будет продлена на один час в связи с матчем 4-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Рома".

Фото: AP Photo/Chris Carlson
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Напомним, футбольные клубы сыграют сегодня в "Лужниках" в 20:55 мск.

Как сообщает m24.ru, МЦК будет работать до 2:00 "с минимальным интервалом движения "Ласточек". При этом с 16:00 до 2:00 москвичи и гости столицы будут ждать поезда не более 5 минут. Такие меры были предприняты для обеспечения передвижения болельщиков по домам после матча.

Кроме этого, в связи с игрой 7 ноября будут перекрыты части дорог рядом со стадионом.

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