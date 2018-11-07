Министр культуры России Владимир Мединский считает проект "Великие имена России" интересным. При этом он усомнился, что, как прозвучало ранее, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге может быть назван - в рамках инициативы - именем шоумена Сергея Шнурова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью чиновника в эфире телепрограммы "Поздняков".

Напомним. В настоящий момент в России проходит очередной этап конкурса "Великие имена России", где жители страны голосуют за выдающихся соотечественников - как ныне живущих, так и почивших исторических личностей, в честь которых дополнительно запланировано назвать 47 российских аэропортов.

Фронтмен группировки "Ленинград" вошел в лонг-лист конкурса на его втором этапе.

"У нас народ мудрый, я все-таки сомневаюсь, что при жизни именем Шнурова назовут аэропорт", - прокомментировал данное обстоятельство Мединский.

Добавив, что сама инициатива, несомненно, заслуживает всяческого внимания. "Во всем мире пытаются максимально популяризировать своих великих соотечественников", - заметил министр.

Заключив, что, в конечном итоге, решать тем не менее народу, "ведь это же народная инициатива, общественная. Люди будут сами голосовать".

Целью проекта "Великие имена России" является "сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом", - поясняет агентство.

Итоги голосования будут подведены 5 декабря.