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Мединский прокомментировал идею назвать аэропорт именем Шнурова

НОВОСТЬ07.11.2018, 14:59
Текст:   Олег Усков

Министр культуры России Владимир Мединский считает проект "Великие имена России" интересным. При этом он усомнился, что, как прозвучало ранее, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге может быть назван - в рамках инициативы - именем шоумена Сергея Шнурова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью чиновника в эфире телепрограммы "Поздняков".

Напомним. В настоящий момент в России проходит очередной этап конкурса "Великие имена России", где жители страны голосуют за выдающихся соотечественников - как ныне живущих, так и почивших исторических личностей, в честь которых дополнительно запланировано назвать 47 российских аэропортов.

Фото: REUTERS/ Lucas Jackson
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Фронтмен группировки "Ленинград" вошел в лонг-лист конкурса на его втором этапе.

"У нас народ мудрый, я все-таки сомневаюсь, что при жизни именем Шнурова назовут аэропорт", - прокомментировал данное обстоятельство Мединский.

Добавив, что сама инициатива, несомненно, заслуживает всяческого внимания. "Во всем мире пытаются максимально популяризировать своих великих соотечественников", - заметил министр.

Заключив, что, в конечном итоге, решать тем не менее народу, "ведь это же народная инициатива, общественная. Люди будут сами голосовать".

Целью проекта "Великие имена России" является "сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом", - поясняет агентство.

Итоги голосования будут подведены 5 декабря.

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