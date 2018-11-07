Медведев обязал Минэнерго и ФАС заключить соглашения с нефтяниками

Премьер-министр Дмитрий Медведев обязал министерство энергетики и Федеральную антимонопольную службу заключить с нефтяными компаниями соглашения для стабилизации рынка нефтепродуктов.

"Я только что подписал постановление о соглашении между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами. На базе вот этого постановления министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов", - показал глава правительства документ журналистам.

Ранее достигнутые между правительством и нефтяниками договоренности позволили избежать введение заградительных пошлин на нефтепродукты. Но такое решение Дмитрий Медведев все еще не исключает. Он предупредил: если увидит, что соглашения не выполняются или размываются, то пошлины будут задействованы.