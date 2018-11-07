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07.11.2018 20:07
Рубрика: Спорт

Выбьет все деньги

Мейвезер хочет получить 88 миллионов за бой в ММА
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший рассчитывает заработать 88 миллионов долларов за свой дебютный бой в смешанных единоборствах (MMA).

Поединок между 41-летним непобежденным боксером и 20-летним японским кикбоксером Тенсином Насукавой состоится 31 декабря в Токио.

Нурмагомедов - Мейвезеру: Где же ты?

Как сообщает Tokyo Sports, гонорар Флойда Мейвезера составит семь миллиардов иен, или 62 миллиона долларов. Еще три миллиарда иен (около 26 миллионов долларов) набежит от продажи платных трансляций боя.

Напомним, что американец одержал на профессиональном ринге 50 побед в 50 боях. В юбилейном поединке в 2017 году он нанес поражение ирландскому бойцу MMA Конору Макгрегору. Насукава выиграл 27 поединков по правилам кикбоксинга и четыре боя в MMA.

Ранее российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов предлагал Мейвезеру провести два поединка: один - по правилам бокса, другой - по правилам MMA.

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