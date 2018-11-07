Американский боксер Флойд Мейвезер-младший рассчитывает заработать 88 миллионов долларов за свой дебютный бой в смешанных единоборствах (MMA).

Поединок между 41-летним непобежденным боксером и 20-летним японским кикбоксером Тенсином Насукавой состоится 31 декабря в Токио.

Как сообщает Tokyo Sports, гонорар Флойда Мейвезера составит семь миллиардов иен, или 62 миллиона долларов. Еще три миллиарда иен (около 26 миллионов долларов) набежит от продажи платных трансляций боя.

Напомним, что американец одержал на профессиональном ринге 50 побед в 50 боях. В юбилейном поединке в 2017 году он нанес поражение ирландскому бойцу MMA Конору Макгрегору. Насукава выиграл 27 поединков по правилам кикбоксинга и четыре боя в MMA.

Ранее российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов предлагал Мейвезеру провести два поединка: один - по правилам бокса, другой - по правилам MMA.